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"Еще не осознали": в Германии сделали страшное заявление об Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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14:20 12.04.2025 (обновлено: 14:51 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/evropa-2010880750.html
"Еще не осознали": в Германии сделали страшное заявление об Украине
"Еще не осознали": в Германии сделали страшное заявление об Украине - РИА Новости, 12.04.2025
"Еще не осознали": в Германии сделали страшное заявление об Украине
Подход европейских государств к решению конфликта на Украине устарел, но они этого еще не поняли, заявил политолог Ханс-Георг Эрхарт в интервью немецкой газете... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:20:00+03:00
2025-04-12T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подход европейских государств к решению конфликта на Украине устарел, но они этого еще не поняли, заявил политолог Ханс-Георг Эрхарт в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."У меня сложилось впечатление, что европейцы, если можно так обобщить, все еще живут в другой реальности и не осознали в полной мере, что их подход устарел, самое позднее — с инаугурацией Трампа", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, какая из мирных инициатив могла бы завершить конфликт.При этом, подчеркнул эксперт, стремление ЕС продолжать поддерживать Украину и угрожать Москве новыми санкциями в тот момент, когда идут обсуждения о заключении мирного соглашения, — неконструктивно. США и Россия уже давно пошли дальше, пояснил политолог.Комментируя отстраненность Европы от мирных переговоров по Украине, немецкий политолог признал, хоть ему и хотелось бы, чтобы Европа была частью этого процесса, но сейчас ничего предложить она не может."Напротив, идет дискуссия о том, какие войска следует направить для обеспечения прекращения огня. Это вопрос, который пока не стоит на повестке дня, поскольку мы еще не достигли этой цели. Здесь вы снова делаете второй шаг прежде, чем сделать первый", — резюмировал Эрхарт.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее согласованных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Позже France Press сообщило, что примерно шесть стран из коалиции, в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.Как отмечает агентство, серьезной проблемой для стран Европы при составлении плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования.Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010851172.html
https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010778361.html
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украина, россия, европа, евросоюз
Украина, Россия, Европа, Евросоюз
"Еще не осознали": в Германии сделали страшное заявление об Украине

Политолог Эрхарт: подход Европы к решению украинского кризиса устарел

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины в Брюсселе
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подход европейских государств к решению конфликта на Украине устарел, но они этого еще не поняли, заявил политолог Ханс-Георг Эрхарт в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
"У меня сложилось впечатление, что европейцы, если можно так обобщить, все еще живут в другой реальности и не осознали в полной мере, что их подход устарел, самое позднее — с инаугурацией Трампа", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, какая из мирных инициатив могла бы завершить конфликт.
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При этом, подчеркнул эксперт, стремление ЕС продолжать поддерживать Украину и угрожать Москве новыми санкциями в тот момент, когда идут обсуждения о заключении мирного соглашения, — неконструктивно. США и Россия уже давно пошли дальше, пояснил политолог.
Комментируя отстраненность Европы от мирных переговоров по Украине, немецкий политолог признал, хоть ему и хотелось бы, чтобы Европа была частью этого процесса, но сейчас ничего предложить она не может.
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"Напротив, идет дискуссия о том, какие войска следует направить для обеспечения прекращения огня. Это вопрос, который пока не стоит на повестке дня, поскольку мы еще не достигли этой цели. Здесь вы снова делаете второй шаг прежде, чем сделать первый", — резюмировал Эрхарт.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее согласованных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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Позже France Press сообщило, что примерно шесть стран из коалиции, в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.
Как отмечает агентство, серьезной проблемой для стран Европы при составлении плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования.
Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.
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