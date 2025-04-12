https://ria.ru/20250412/estoniya-2010902174.html

Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом

Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом - РИА Новости, 12.04.2025

Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом

Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных технологий на 2025 год с рекордным бюджетом на сумму 1,2 миллиона евро, сообщает... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:30:00+03:00

2025-04-12T17:30:00+03:00

2025-04-12T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных технологий на 2025 год с рекордным бюджетом на сумму 1,2 миллиона евро, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление ведомства. "Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных проектов на 2025 год с рекордным бюджетом - 1,2 миллиона евро... В этом году особое внимание уделяется разработке комплексных решений против дронов, систем электронной защиты в городских условиях, боевых систем и технологий, повышающих осведомлённость подразделений на поле боя", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что министерство обороны готово покрыть до 40% стоимости каждого проекта, максимальная поддержка для одного проекта составит 200 тысяч евро.

https://ria.ru/20250411/estonija-2010709954.html

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в мире, эстония, технологии, оборона