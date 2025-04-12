Рейтинг@Mail.ru
Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/estoniya-2010902174.html
Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом
Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом - РИА Новости, 12.04.2025
Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом
Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных технологий на 2025 год с рекордным бюджетом на сумму 1,2 миллиона евро, сообщает... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:30:00+03:00
2025-04-12T17:30:00+03:00
в мире
эстония
технологии
оборона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027946_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e53eb871a23214286507f561fb863488.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных технологий на 2025 год с рекордным бюджетом на сумму 1,2 миллиона евро, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление ведомства. "Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных проектов на 2025 год с рекордным бюджетом - 1,2 миллиона евро... В этом году особое внимание уделяется разработке комплексных решений против дронов, систем электронной защиты в городских условиях, боевых систем и технологий, повышающих осведомлённость подразделений на поле боя", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что министерство обороны готово покрыть до 40% стоимости каждого проекта, максимальная поддержка для одного проекта составит 200 тысяч евро.
https://ria.ru/20250411/estonija-2010709954.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027946_665:0:3396:2048_1920x0_80_0_0_be4ac9a40ef8fb6e84e6b42e9f03bc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, технологии, оборона
В мире, Эстония, Технологии, Оборона
Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом

Эстония объявила конкурс оборонных проектов с рекордным бюджетом в €1,2 млн

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на здании посольства Эстонии в Москве
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных технологий на 2025 год с рекордным бюджетом на сумму 1,2 миллиона евро, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление ведомства.
"Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на разработку оборонных проектов на 2025 год с рекордным бюджетом - 1,2 миллиона евро... В этом году особое внимание уделяется разработке комплексных решений против дронов, систем электронной защиты в городских условиях, боевых систем и технологий, повышающих осведомлённость подразделений на поле боя", - говорится в публикации на сайте ERR.
Отмечается, что министерство обороны готово покрыть до 40% стоимости каждого проекта, максимальная поддержка для одного проекта составит 200 тысяч евро.
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт
11 апреля, 13:42
 
В миреЭстонияТехнологииОборона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала