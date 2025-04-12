https://ria.ru/20250412/estonija-2010895239.html

Эстония заявила о 40 нарушениях на задержанном танкере Kiwala, сообщили СМИ

Эстония заявила о 40 нарушениях на задержанном танкере Kiwala, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2025

Эстония заявила о 40 нарушениях на задержанном танкере Kiwala, сообщили СМИ

Эстонские власти утверждают, что на задержанном в пятницу танкере Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, якобы было... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:14:00+03:00

2025-04-12T16:14:00+03:00

2025-04-12T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Эстонские власти утверждают, что на задержанном в пятницу танкере Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, якобы было зафиксировано около 40 нарушений, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии. "Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala, в ходе которой было выявлено 40 нарушений. В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков... Из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна", - говорится в публикации на сайте ERR со ссылкой на пресс-службу департамента. Согласно утверждениям дептранса Эстонии, 23 нарушения касались документации, другие - системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей. "Сейчас судно находится в Мууга под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки, Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути", - пишет ERR. В пятницу издание Postimees сообщило о том, что силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. Как отмечает издание со ссылкой на Коммусаара, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства. В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.

https://ria.ru/20250321/tanker-2006511051.html

https://ria.ru/20250321/peskov-2006442976.html

https://ria.ru/20250314/solong-2005043550.html

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в мире, эстония, усть-луга, северное море