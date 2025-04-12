Эстония заявила о 40 нарушениях на задержанном танкере Kiwala, сообщили СМИ
ERR: на задержанном в Эстонии танкере Kiwala зафиксировали около 40 нарушений
© Кадр видео из соцсетейЗадержанный в Эстонии танкер KIWALA
© Кадр видео из соцсетей
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Эстонские власти утверждают, что на задержанном в пятницу танкере Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, якобы было зафиксировано около 40 нарушений, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии.
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"Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala, в ходе которой было выявлено 40 нарушений. В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков... Из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна", - говорится в публикации на сайте ERR со ссылкой на пресс-службу департамента.
Согласно утверждениям дептранса Эстонии, 23 нарушения касались документации, другие - системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.
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"Сейчас судно находится в Мууга под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки, Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути", - пишет ERR.
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В пятницу издание Postimees сообщило о том, что силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. Как отмечает издание со ссылкой на Коммусаара, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства.
В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.