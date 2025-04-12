https://ria.ru/20250412/es-2010855658.html

ЕС воспринимает Сербию как свою колонию, заявил Вулин

ЕС воспринимает Сербию как свою колонию, заявил Вулин - РИА Новости, 12.04.2025

ЕС воспринимает Сербию как свою колонию, заявил Вулин

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что призыв еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос не включать его в состав нового... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:49:00+03:00

2025-04-12T09:49:00+03:00

2025-04-12T09:49:00+03:00

в мире

сербия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что призыв еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос не включать его в состав нового правительства страны показал, что ЕС воспринимает Сербию своей колонией. “Марта Кос спутала свои полномочия с функциями оккупационного координатора Сербии, а Сербия является свободной страной. Мы не принимаем и не слушаем никаких команд от кого-либо, в том числе от Европейского Союза. Марта Кос показала, что Евросоюз на самом деле о нас думает, что воспринимает нас не как партнеров, а как свою колонию. Сербы, которые не выполняют приказы, очевидно, недостаточно соответствуют требованиям Евросоюза”, - сказал он. Как отметил политик, решать вопрос о его включении в состав нового правительства Сербии будет президент страны Александр Вучич и будущий председатель правительства. “Я ожидаю, что это будет правительство преемственности, то есть это будет правительство, которое не признает независимость Косово, не оставит Республику Сербскую, не введет санкции против Российской Федерации. Если это будет такое правительство, то тогда я его поддержу”, - подчеркнул Вулин. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.

https://ria.ru/20250412/serbija-2010853280.html

https://ria.ru/20241009/vuchich-1977218635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия, александр вулин, александр вучич, милош вучевич, евросоюз, брикс