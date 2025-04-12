В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию
Гринчук: в Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.
"В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию. Вскоре там должна появиться еще одна СЭС", - приводит слова Гринчук агентство "РБК-Украина".
По ее словам. мощность первой солнечной электростанции составляет 763 кВт, площадь застройки - почти 4000 квадратных метров. Гринчук отметила, что эта территория как никакая другая на Украине подходит для развития проектов возобновляемой энергетики - солнечной и ветровой генерации.
Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов 4 апреля сообщало, что Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения. В министерстве напомнили, что в феврале 2025 года французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.