https://ria.ru/20250412/elektrostantsiya-2010947360.html

В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию

В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию - РИА Новости, 12.04.2025

В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию

Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:42:00+03:00

2025-04-12T23:42:00+03:00

2025-04-12T23:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. "В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию. Вскоре там должна появиться еще одна СЭС", - приводит слова Гринчук агентство "РБК-Украина". По ее словам. мощность первой солнечной электростанции составляет 763 кВт, площадь застройки - почти 4000 квадратных метров. Гринчук отметила, что эта территория как никакая другая на Украине подходит для развития проектов возобновляемой энергетики - солнечной и ветровой генерации. Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов 4 апреля сообщало, что Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения. В министерстве напомнили, что в феврале 2025 года французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.

https://ria.ru/20250330/chernobyl-2007982517.html

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