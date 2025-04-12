https://ria.ru/20250412/ekvador-2010837700.html
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе - РИА Новости, 12.04.2025
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе
Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:55:00+03:00
2025-04-12T03:55:00+03:00
2025-04-12T03:55:00+03:00
космос - риа наука
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юрий гагарин (космонавт)
в мире
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КИТО, 12 апр - РИА Новости. Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан. В пятницу в столице Эквадора состоялось торжественное мероприятие в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Оно прошло на территории университета UTE, студенты которого вместе с учащимися Юго-Западного государственного университета уже сконструировали и запустили на орбиту два наноспутника. Рядом с музеем, где установлен бюст Юрия Гагарина, собрались представители посольства РФ, выпускники российских и советских вузов, представители UTE и соотечественники. "Сам Юрий Гагарин говорил, что осваивать космос будут не какие-то суперлюди, а самые обычные люди. Он подчеркивал, что для этого нужны горячее сердце, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемая воля, сила духа. Именно такие качества демонстрируют студенты и преподаватели инженерного факультета университета UTE, которые так интересуются космической наукой", - обратился посол к собравшимся. "И я не сомневаюсь, что в недалеком будущем к славной когорте людей, побывавших в космосе, присоединятся и представители Эквадора, а может быть, и выпускники вашего университета. Российское космическое агентство всегда заинтересовано включить в состав своих космических экипажей представителей дружественных стран, и Эквадор является одной из них", - добавил Спринчан.
https://ria.ru/20250412/karakas-2010836724.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, эквадор, россия, юрий гагарин (космонавт), в мире
Космос - РИА Наука, Эквадор, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), В мире
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе
Посол Спринчан надеется, что эквадорцы станут частью космических экипажей
КИТО, 12 апр - РИА Новости. Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан.
В пятницу в столице Эквадора
состоялось торжественное мероприятие в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Оно прошло на территории университета UTE, студенты которого вместе с учащимися Юго-Западного государственного университета уже сконструировали и запустили на орбиту два наноспутника. Рядом с музеем, где установлен бюст Юрия Гагарина
, собрались представители посольства РФ
, выпускники российских и советских вузов, представители UTE и соотечественники.
"Сам Юрий Гагарин говорил, что осваивать космос будут не какие-то суперлюди, а самые обычные люди. Он подчеркивал, что для этого нужны горячее сердце, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемая воля, сила духа. Именно такие качества демонстрируют студенты и преподаватели инженерного факультета университета UTE, которые так интересуются космической наукой", - обратился посол к собравшимся.
"И я не сомневаюсь, что в недалеком будущем к славной когорте людей, побывавших в космосе, присоединятся и представители Эквадора, а может быть, и выпускники вашего университета. Российское космическое агентство всегда заинтересовано включить в состав своих космических экипажей представителей дружественных стран, и Эквадор является одной из них", - добавил Спринчан.