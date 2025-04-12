https://ria.ru/20250412/ekvador-2010837700.html

Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе

Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе - РИА Новости, 12.04.2025

Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе

Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:55:00+03:00

2025-04-12T03:55:00+03:00

2025-04-12T03:55:00+03:00

космос - риа наука

эквадор

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в мире

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КИТО, 12 апр - РИА Новости. Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан. В пятницу в столице Эквадора состоялось торжественное мероприятие в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Оно прошло на территории университета UTE, студенты которого вместе с учащимися Юго-Западного государственного университета уже сконструировали и запустили на орбиту два наноспутника. Рядом с музеем, где установлен бюст Юрия Гагарина, собрались представители посольства РФ, выпускники российских и советских вузов, представители UTE и соотечественники. "Сам Юрий Гагарин говорил, что осваивать космос будут не какие-то суперлюди, а самые обычные люди. Он подчеркивал, что для этого нужны горячее сердце, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемая воля, сила духа. Именно такие качества демонстрируют студенты и преподаватели инженерного факультета университета UTE, которые так интересуются космической наукой", - обратился посол к собравшимся. "И я не сомневаюсь, что в недалеком будущем к славной когорте людей, побывавших в космосе, присоединятся и представители Эквадора, а может быть, и выпускники вашего университета. Российское космическое агентство всегда заинтересовано включить в состав своих космических экипажей представителей дружественных стран, и Эквадор является одной из них", - добавил Спринчан.

https://ria.ru/20250412/karakas-2010836724.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, эквадор, россия, юрий гагарин (космонавт), в мире