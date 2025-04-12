Рейтинг@Mail.ru
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ekvador-2010837700.html
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе - РИА Новости, 12.04.2025
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе
Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:55:00+03:00
2025-04-12T03:55:00+03:00
космос - риа наука
эквадор
россия
юрий гагарин (космонавт)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155638/17/1556381735_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_c1d66e5b8583d4abc9e2ce1b4e42daec.jpg
КИТО, 12 апр - РИА Новости. Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан. В пятницу в столице Эквадора состоялось торжественное мероприятие в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Оно прошло на территории университета UTE, студенты которого вместе с учащимися Юго-Западного государственного университета уже сконструировали и запустили на орбиту два наноспутника. Рядом с музеем, где установлен бюст Юрия Гагарина, собрались представители посольства РФ, выпускники российских и советских вузов, представители UTE и соотечественники. "Сам Юрий Гагарин говорил, что осваивать космос будут не какие-то суперлюди, а самые обычные люди. Он подчеркивал, что для этого нужны горячее сердце, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемая воля, сила духа. Именно такие качества демонстрируют студенты и преподаватели инженерного факультета университета UTE, которые так интересуются космической наукой", - обратился посол к собравшимся. "И я не сомневаюсь, что в недалеком будущем к славной когорте людей, побывавших в космосе, присоединятся и представители Эквадора, а может быть, и выпускники вашего университета. Российское космическое агентство всегда заинтересовано включить в состав своих космических экипажей представителей дружественных стран, и Эквадор является одной из них", - добавил Спринчан.
https://ria.ru/20250412/karakas-2010836724.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
эквадор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155638/17/1556381735_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_69f33e699539017c540bf93a2995db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, эквадор, россия, юрий гагарин (космонавт), в мире
Космос - РИА Наука, Эквадор, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), В мире
Российский посол надеется на сотрудничество России и Эквадора в космосе

Посол Спринчан надеется, что эквадорцы станут частью космических экипажей

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииВладимир Спринчан
Владимир Спринчан - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Владимир Спринчан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИТО, 12 апр - РИА Новости. Эквадорцы в недалеком будущем могут стать частью космических экипажей, считает посол РФ Владимир Спринчан.
В пятницу в столице Эквадора состоялось торжественное мероприятие в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Оно прошло на территории университета UTE, студенты которого вместе с учащимися Юго-Западного государственного университета уже сконструировали и запустили на орбиту два наноспутника. Рядом с музеем, где установлен бюст Юрия Гагарина, собрались представители посольства РФ, выпускники российских и советских вузов, представители UTE и соотечественники.
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос
03:28
"Сам Юрий Гагарин говорил, что осваивать космос будут не какие-то суперлюди, а самые обычные люди. Он подчеркивал, что для этого нужны горячее сердце, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемая воля, сила духа. Именно такие качества демонстрируют студенты и преподаватели инженерного факультета университета UTE, которые так интересуются космической наукой", - обратился посол к собравшимся.
"И я не сомневаюсь, что в недалеком будущем к славной когорте людей, побывавших в космосе, присоединятся и представители Эквадора, а может быть, и выпускники вашего университета. Российское космическое агентство всегда заинтересовано включить в состав своих космических экипажей представителей дружественных стран, и Эквадор является одной из них", - добавил Спринчан.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
10:24
 
Космос - РИА НаукаЭквадорРоссияЮрий Гагарин (космонавт)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала