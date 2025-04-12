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МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде - РИА Новости, 12.04.2025
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02:31 12.04.2025 (обновлено: 04:47 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ekvador-2010833748.html
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде - РИА Новости, 12.04.2025
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде
Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:31:00+03:00
2025-04-12T04:47:00+03:00
эквадор
в мире
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КИТО, 12 апр — РИА Новости. Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщил МИД Эквадора в соцсети X."Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности (приезжающих граждан. — Прим. ред)", — говорится в публикации.Правительство Эквадора подтверждает свои обязательства по двусторонним соглашениям и по укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Москвой, заключило министерство.Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в эту страну: их отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать. Причину им при этом не называют, либо говорят о несоответствии заявленной цели реальной.Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что возглавляемая им дипмиссия потребовала от МИД Эквадора отменить запреты на въезд соотечественников в страну. Министр Габриэла Соммерфельд, в свою очередь, пообещала срочно разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html
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эквадор, в мире, россия
Эквадор, В мире, Россия
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде

МИД Эквадора: въезд россиян идет в нормальном режиме

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Кито. Эквадор. Архивное фото
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КИТО, 12 апр — РИА Новости. Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщил МИД Эквадора в соцсети X.
"Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности (приезжающих граждан. — Прим. ред)", — говорится в публикации.
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Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что возглавляемая им дипмиссия потребовала от МИД Эквадора отменить запреты на въезд соотечественников в страну. Министр Габриэла Соммерфельд, в свою очередь, пообещала срочно разобраться в ситуации.
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