https://ria.ru/20250412/ekvador-2010833748.html
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде - РИА Новости, 12.04.2025
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде
Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:31:00+03:00
2025-04-12T02:31:00+03:00
2025-04-12T04:47:00+03:00
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КИТО, 12 апр — РИА Новости. Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщил МИД Эквадора в соцсети X."Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности (приезжающих граждан. — Прим. ред)", — говорится в публикации.Правительство Эквадора подтверждает свои обязательства по двусторонним соглашениям и по укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Москвой, заключило министерство.Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в эту страну: их отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать. Причину им при этом не называют, либо говорят о несоответствии заявленной цели реальной.Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что возглавляемая им дипмиссия потребовала от МИД Эквадора отменить запреты на въезд соотечественников в страну. Министр Габриэла Соммерфельд, в свою очередь, пообещала срочно разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html
https://ria.ru/20250331/olgin-2008315066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эквадор, в мире, россия
МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде
МИД Эквадора: въезд россиян идет в нормальном режиме
КИТО, 12 апр — РИА Новости.
Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщил МИД Эквадора в соцсети X
.
"Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности (приезжающих граждан. — Прим. ред)", — говорится в публикации.
Правительство Эквадора подтверждает свои обязательства по двусторонним соглашениям и по укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Москвой, заключило министерство.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в эту страну: их отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать. Причину им при этом не называют, либо говорят о несоответствии заявленной цели реальной.
Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что возглавляемая им дипмиссия потребовала от МИД Эквадора
отменить запреты на въезд соотечественников в страну. Министр Габриэла Соммерфельд, в свою очередь, пообещала срочно разобраться в ситуации.