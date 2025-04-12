https://ria.ru/20250412/ekvador-2010833748.html

МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде

МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде - РИА Новости, 12.04.2025

МИД Эквадора прокомментировал ситуацию с отказом россиянам во въезде

Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:31:00+03:00

2025-04-12T02:31:00+03:00

2025-04-12T04:47:00+03:00

эквадор

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_0621ec83c49f51d91ea5ff9498b89daa.jpg

КИТО, 12 апр — РИА Новости. Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщил МИД Эквадора в соцсети X."Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности (приезжающих граждан. — Прим. ред)", — говорится в публикации.Правительство Эквадора подтверждает свои обязательства по двусторонним соглашениям и по укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Москвой, заключило министерство.Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в эту страну: их отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать. Причину им при этом не называют, либо говорят о несоответствии заявленной цели реальной.Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что возглавляемая им дипмиссия потребовала от МИД Эквадора отменить запреты на въезд соотечественников в страну. Министр Габриэла Соммерфельд, в свою очередь, пообещала срочно разобраться в ситуации.

https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html

https://ria.ru/20250331/olgin-2008315066.html

эквадор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эквадор, в мире, россия