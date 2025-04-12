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Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США - РИА Новости, 12.04.2025
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23:30 12.04.2025 (обновлено: 23:31 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ekspert-2010946498.html
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США - РИА Новости, 12.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США
Даже частичная локализация производства Apple из Китая в США обойдется ей в сотни миллиардов долларов и займет годы, но в таком случае себестоимость каждого... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:30:00+03:00
2025-04-12T23:31:00+03:00
сша
китай
азия
дональд трамп
apple
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Даже частичная локализация производства Apple из Китая в США обойдется ей в сотни миллиардов долларов и займет годы, но в таком случае себестоимость каждого устройства вырастет на 250-300 долларов, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. "Даже частичная локализация обойдется Apple в сотни миллиардов долларов и займет годы. Один только перенос финальной сборки в США увеличит себестоимость каждого устройства на 250–300 долларов", - сообщил он. Он объяснил, что производственные цепочки Apple десятилетиями выстраивались в Азии и оптимизировались до каждого цента. Сейчас это десятки компаний-поставщиков из разных стран, в основном азиатского региона. Так, попытка переноса производства в США приведет к резкому росту себестоимости. Основные комплектующие изготавливаются за рубежом: только до 15% от стоимости iPhone покрываются поставками из США. При этом, если Apple будет вынуждена платить пошлины (до 145%) на сборку из Китая, ввозимая себестоимость устройства вырастет с 485 до 1200 долларов. По словам Козлова, при сохранении уровня наценки в 60–65% стоимость смартфона в США может увеличиться до 3000-3500 долларов за флагман (iPhone 16 Pro Max). Однако из-за эластичности спроса компания вряд ли переложит все издержки на потребителей, считает эксперт. "Скорее всего, Apple частично сократит маржу, а цена вырастет не более чем на 5-10%. Тем не менее, несмотря на введение пошлин, стоимость производства в Азии все равно будет ниже, чем его локализация в США", - заверил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250411/iphone-2010621909.html
https://ria.ru/20250411/apple-2010608600.html
https://ria.ru/20250410/apple-2010410355.html
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сша, китай, азия, дональд трамп, apple, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Азия, Дональд Трамп, Apple, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США

Козлов: локализация производства Apple в США обойдется дорого и займет годы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Даже частичная локализация производства Apple из Китая в США обойдется ей в сотни миллиардов долларов и займет годы, но в таком случае себестоимость каждого устройства вырастет на 250-300 долларов, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.
"Даже частичная локализация обойдется Apple в сотни миллиардов долларов и займет годы. Один только перенос финальной сборки в США увеличит себестоимость каждого устройства на 250–300 долларов", - сообщил он.
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Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США
11 апреля, 07:36
Он объяснил, что производственные цепочки Apple десятилетиями выстраивались в Азии и оптимизировались до каждого цента. Сейчас это десятки компаний-поставщиков из разных стран, в основном азиатского региона. Так, попытка переноса производства в США приведет к резкому росту себестоимости. Основные комплектующие изготавливаются за рубежом: только до 15% от стоимости iPhone покрываются поставками из США.
При этом, если Apple будет вынуждена платить пошлины (до 145%) на сборку из Китая, ввозимая себестоимость устройства вырастет с 485 до 1200 долларов. По словам Козлова, при сохранении уровня наценки в 60–65% стоимость смартфона в США может увеличиться до 3000-3500 долларов за флагман (iPhone 16 Pro Max).
Смартфон iPhone 15 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт
11 апреля, 04:31
Однако из-за эластичности спроса компания вряд ли переложит все издержки на потребителей, считает эксперт. "Скорее всего, Apple частично сократит маржу, а цена вырастет не более чем на 5-10%. Тем не менее, несмотря на введение пошлин, стоимость производства в Азии все равно будет ниже, чем его локализация в США", - заверил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира
10 апреля, 10:27
 
СШАКитайАзияДональд ТрампAppleВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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