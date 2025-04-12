https://ria.ru/20250412/ekspert-2010943519.html
Эксперт оценил влияние иностранных компаний на укрепление рубля
Эксперт оценил влияние иностранных компаний на укрепление рубля - РИА Новости, 12.04.2025
Эксперт оценил влияние иностранных компаний на укрепление рубля
Появление новых иностранных компаний на российском рынке может поспособствовать укреплению рубля, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:54:00+03:00
2025-04-12T22:54:00+03:00
2025-04-12T22:55:00+03:00
экономика
россия
кирилл дмитриев
владимир путин
денис мантуров
рэу имени г. в. плеханова
российский фонд прямых инвестиций
курс рубля
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Появление новых иностранных компаний на российском рынке может поспособствовать укреплению рубля, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. "Если вдруг придут новые предприятия, то это новые рабочие места, налоги и так далее. Если говорить о прямых инвестициях, с нуля, да, это будет хорошо, это и окажет поддержку рублю, рубль укрепится", - сказала Прикладова. Если же допустить возвращение иностранных компаний, то вопрос в том, из каких они будут отраслей, подчеркнула доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. Если вернутся предприятия, которые уходили формально, передавая управление топ-менеджменту или иным лицам, то для России ничего не поменяется. "То есть, если речь идет просто о смене владельцев, то влияния для экономики не будет", - отметила она. Реально полезным возврат иностранных компаний для потребителя будет только в некоторых отраслях, считает эксперт. "А так, за 2-3 года российские компании тоже укрепили свои позиции, и опыт получили, стали более устойчивыми, и даже если вернутся иностранные компании, здесь уже сможем конкурировать", - подчеркнула Прикладова. При этом в случае с европейскими компаниями не стоит ожидать их массового возвращения. "Учитывая риторику Евросоюза в отношении России, они как-то не особо собираются снимать санкции с нашей страны", - заключила она. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщал, что иностранные компании выстраиваются в очередь на возвращение на российский рынок. А до этого президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 апреля в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250412/rubl-2010873586.html
https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html
https://ria.ru/20250407/dollar-2009755326.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, денис мантуров, рэу имени г. в. плеханова, российский фонд прямых инвестиций, курс рубля
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Денис Мантуров, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Российский фонд прямых инвестиций, Курс рубля
Эксперт оценил влияние иностранных компаний на укрепление рубля
Прикладова: появление новых иностранных компаний в России может укрепить рубль
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Появление новых иностранных компаний на российском рынке может поспособствовать укреплению рубля, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
"Если вдруг придут новые предприятия, то это новые рабочие места, налоги и так далее. Если говорить о прямых инвестициях, с нуля, да, это будет хорошо, это и окажет поддержку рублю, рубль укрепится", - сказала Прикладова.
Если же допустить возвращение иностранных компаний, то вопрос в том, из каких они будут отраслей, подчеркнула доцент РЭУ
им. Г.В. Плеханова. Если вернутся предприятия, которые уходили формально, передавая управление топ-менеджменту или иным лицам, то для России
ничего не поменяется. "То есть, если речь идет просто о смене владельцев, то влияния для экономики не будет", - отметила она.
Реально полезным возврат иностранных компаний для потребителя будет только в некоторых отраслях, считает эксперт. "А так, за 2-3 года российские компании тоже укрепили свои позиции, и опыт получили, стали более устойчивыми, и даже если вернутся иностранные компании, здесь уже сможем конкурировать", - подчеркнула Прикладова.
При этом в случае с европейскими компаниями не стоит ожидать их массового возвращения. "Учитывая риторику Евросоюза в отношении России, они как-то не особо собираются снимать санкции с нашей страны", - заключила она.
В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
сообщал, что иностранные компании выстраиваются в очередь на возвращение на российский рынок.
А до этого президент России Владимир Путин
заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 апреля в 10.00 мск.