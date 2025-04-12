https://ria.ru/20250412/ekspert-2010943519.html

Эксперт оценил влияние иностранных компаний на укрепление рубля

Эксперт оценил влияние иностранных компаний на укрепление рубля - РИА Новости, 12.04.2025

Эксперт оценил влияние иностранных компаний на укрепление рубля

Появление новых иностранных компаний на российском рынке может поспособствовать укреплению рубля, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:54:00+03:00

2025-04-12T22:54:00+03:00

2025-04-12T22:55:00+03:00

экономика

россия

кирилл дмитриев

владимир путин

денис мантуров

рэу имени г. в. плеханова

российский фонд прямых инвестиций

курс рубля

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Появление новых иностранных компаний на российском рынке может поспособствовать укреплению рубля, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. "Если вдруг придут новые предприятия, то это новые рабочие места, налоги и так далее. Если говорить о прямых инвестициях, с нуля, да, это будет хорошо, это и окажет поддержку рублю, рубль укрепится", - сказала Прикладова. Если же допустить возвращение иностранных компаний, то вопрос в том, из каких они будут отраслей, подчеркнула доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. Если вернутся предприятия, которые уходили формально, передавая управление топ-менеджменту или иным лицам, то для России ничего не поменяется. "То есть, если речь идет просто о смене владельцев, то влияния для экономики не будет", - отметила она. Реально полезным возврат иностранных компаний для потребителя будет только в некоторых отраслях, считает эксперт. "А так, за 2-3 года российские компании тоже укрепили свои позиции, и опыт получили, стали более устойчивыми, и даже если вернутся иностранные компании, здесь уже сможем конкурировать", - подчеркнула Прикладова. При этом в случае с европейскими компаниями не стоит ожидать их массового возвращения. "Учитывая риторику Евросоюза в отношении России, они как-то не особо собираются снимать санкции с нашей страны", - заключила она. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщал, что иностранные компании выстраиваются в очередь на возвращение на российский рынок. А до этого президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 апреля в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250412/rubl-2010873586.html

https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html

https://ria.ru/20250407/dollar-2009755326.html

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экономика, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, денис мантуров, рэу имени г. в. плеханова, российский фонд прямых инвестиций, курс рубля