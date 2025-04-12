Экономист рассказала, какими товарами США не смогут себя обеспечить
Экономист Прикладова: США не смогут обеспечить себя полупроводниками
Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США вряд ли смогут полностью обеспечить себя товарами на фоне высоких пошлин на импорт, у них есть задел по ресурсам, но с полупроводниками могут возникнуть проблемы, сообщила в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
День введения "взаимных" тарифов Трамп и окружение назвали "днем освобождения" для США, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Эти меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета. Одновременно с этим Вашингтон ждет притока иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле.
"Конечно, не думаю, что Штаты смогут полностью себя обеспечить. Все равно будет финансовый ущерб", - прокомментировала Прикладова, отвечая на вопрос о том, смогут ли США сами обеспечивать себя товарами, как того хочет Трамп.
Она отметила, что здесь еще надо смотреть, о каких товарах идет речь. Штаты богаты ресурсами, это может им помочь. Также не ожидается серьезных проблем с сельским хозяйством.
"Но вот вопрос именно по технике, по электронике - то есть по тем товарам, где есть полупроводники. Все-таки азиатский рынок - это один из главных поставщиков проводников", - отметила эксперт.
Кроме того, возникает вопрос в целесообразности переноса в Штаты производств, где велика доля ручного труда - например, легкой промышленности. "Здесь, конечно, сложно выгоду найти от того, что товар будет производиться именно в Штатах, а не импортироваться из других стран", - подчеркнула доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Тем не менее, по мнению Прикладовой, экономика США в любом случае адаптируется к новым условиям, как смогла сделать это Россия. "Штаты - это крупнейшая экономика в мире, по разным оценкам. Ресурсная база есть, станки есть, технологии есть. Проблемы тоже существуют, но проблемы есть везде. Поэтому переживут год с инфляцией, например, 30%, а потом уже все нормально будет", - заключила она.
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