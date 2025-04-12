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Экономист рассказала, какими товарами США не смогут себя обеспечить - РИА Новости, 12.04.2025
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08:31 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ekspert-2010850556.html
Экономист рассказала, какими товарами США не смогут себя обеспечить
Экономист рассказала, какими товарами США не смогут себя обеспечить - РИА Новости, 12.04.2025
Экономист рассказала, какими товарами США не смогут себя обеспечить
США вряд ли смогут полностью обеспечить себя товарами на фоне высоких пошлин на импорт, у них есть задел по ресурсам, но с полупроводниками могут возникнуть... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:31:00+03:00
2025-04-12T08:31:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США вряд ли смогут полностью обеспечить себя товарами на фоне высоких пошлин на импорт, у них есть задел по ресурсам, но с полупроводниками могут возникнуть проблемы, сообщила в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. День введения "взаимных" тарифов Трамп и окружение назвали "днем освобождения" для США, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Эти меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета. Одновременно с этим Вашингтон ждет притока иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле. "Конечно, не думаю, что Штаты смогут полностью себя обеспечить. Все равно будет финансовый ущерб", - прокомментировала Прикладова, отвечая на вопрос о том, смогут ли США сами обеспечивать себя товарами, как того хочет Трамп. Она отметила, что здесь еще надо смотреть, о каких товарах идет речь. Штаты богаты ресурсами, это может им помочь. Также не ожидается серьезных проблем с сельским хозяйством. "Но вот вопрос именно по технике, по электронике - то есть по тем товарам, где есть полупроводники. Все-таки азиатский рынок - это один из главных поставщиков проводников", - отметила эксперт. Кроме того, возникает вопрос в целесообразности переноса в Штаты производств, где велика доля ручного труда - например, легкой промышленности. "Здесь, конечно, сложно выгоду найти от того, что товар будет производиться именно в Штатах, а не импортироваться из других стран", - подчеркнула доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тем не менее, по мнению Прикладовой, экономика США в любом случае адаптируется к новым условиям, как смогла сделать это Россия. "Штаты - это крупнейшая экономика в мире, по разным оценкам. Ресурсная база есть, станки есть, технологии есть. Проблемы тоже существуют, но проблемы есть везде. Поэтому переживут год с инфляцией, например, 30%, а потом уже все нормально будет", - заключила она.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010835374.html
https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010615909.html
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html
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китай
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Экономист рассказала, какими товарами США не смогут себя обеспечить

Экономист Прикладова: США не смогут обеспечить себя полупроводниками

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США вряд ли смогут полностью обеспечить себя товарами на фоне высоких пошлин на импорт, у них есть задел по ресурсам, но с полупроводниками могут возникнуть проблемы, сообщила в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
День введения "взаимных" тарифов Трамп и окружение назвали "днем освобождения" для США, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Эти меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета. Одновременно с этим Вашингтон ждет притока иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле.
"Конечно, не думаю, что Штаты смогут полностью себя обеспечить. Все равно будет финансовый ущерб", - прокомментировала Прикладова, отвечая на вопрос о том, смогут ли США сами обеспечивать себя товарами, как того хочет Трамп.
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Она отметила, что здесь еще надо смотреть, о каких товарах идет речь. Штаты богаты ресурсами, это может им помочь. Также не ожидается серьезных проблем с сельским хозяйством.
"Но вот вопрос именно по технике, по электронике - то есть по тем товарам, где есть полупроводники. Все-таки азиатский рынок - это один из главных поставщиков проводников", - отметила эксперт.
Кроме того, возникает вопрос в целесообразности переноса в Штаты производств, где велика доля ручного труда - например, легкой промышленности. "Здесь, конечно, сложно выгоду найти от того, что товар будет производиться именно в Штатах, а не импортироваться из других стран", - подчеркнула доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Тем не менее, по мнению Прикладовой, экономика США в любом случае адаптируется к новым условиям, как смогла сделать это Россия. "Штаты - это крупнейшая экономика в мире, по разным оценкам. Ресурсная база есть, станки есть, технологии есть. Проблемы тоже существуют, но проблемы есть везде. Поэтому переживут год с инфляцией, например, 30%, а потом уже все нормально будет", - заключила она.
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СШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампРЭУ имени Г. В. ПлехановаВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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