В ВТО предупредили о последствиях эскалации торговой напряженности
Нгози Оконджо-Ивеала: эскалация торговой напряженности создает огромные проблемы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Продолжающаяся эскалация торговой напряженности создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в разговоре с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.
Разговор состоялся в пятницу в формате видеоконференции, стороны обсудили такие вопросы, как ответ на "взаимные" пошлины США, защита многосторонней торговой системы и обеспечение полной реализации роли ВТО. Заявление по итогам разговора министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте в субботу.
"Продолжающаяся эскалация торговой напряженности создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста", - заявила Оконджо-Ивеала.
Она добавила, что "члены ВТО должны совместно защищать открытую и основанную на правилах многостороннюю торговую систему, а также надлежащим образом разрешать разногласия путем диалога и сотрудничества в рамках ВТО".
"Результаты консультаций между всеми сторонами и США должны соответствовать принципу наибольшего благоприятствования ВТО", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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