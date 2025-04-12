https://ria.ru/20250412/ekonomika-2010848940.html

В ВТО предупредили о последствиях эскалации торговой напряженности

В ВТО предупредили о последствиях эскалации торговой напряженности - РИА Новости, 12.04.2025

В ВТО предупредили о последствиях эскалации торговой напряженности

Продолжающаяся эскалация торговой напряженности создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста, заявила генеральный директор... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:59:00+03:00

2025-04-12T07:59:00+03:00

2025-04-12T08:03:00+03:00

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

нгози оконджо-ивеала

дональд трамп

китай

сша

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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Продолжающаяся эскалация торговой напряженности создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в разговоре с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.Разговор состоялся в пятницу в формате видеоконференции, стороны обсудили такие вопросы, как ответ на "взаимные" пошлины США, защита многосторонней торговой системы и обеспечение полной реализации роли ВТО. Заявление по итогам разговора министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте в субботу."Продолжающаяся эскалация торговой напряженности создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста", - заявила Оконджо-Ивеала.Она добавила, что "члены ВТО должны совместно защищать открытую и основанную на правилах многостороннюю торговую систему, а также надлежащим образом разрешать разногласия путем диалога и сотрудничества в рамках ВТО"."Результаты консультаций между всеми сторонами и США должны соответствовать принципу наибольшего благоприятствования ВТО", - добавила она.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010661482.html

китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире, нгози оконджо-ивеала, дональд трамп, китай, сша