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Ефимов: в Дмитровском районе строят два объекта образования - РИА Новости, 12.04.2025
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14:06 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/efimov-2010801891.html
Ефимов: в Дмитровском районе строят два объекта образования
Ефимов: в Дмитровском районе строят два объекта образования - РИА Новости, 12.04.2025
Ефимов: в Дмитровском районе строят два объекта образования
В Дмитровском районе на севере Москвы строят школу для 800 учеников и детский сад на 150 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:06:00+03:00
2025-04-12T14:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Дмитровском районе на севере Москвы строят школу для 800 учеников и детский сад на 150 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвестор возводит два объекта образования совокупной площадью более 15,5 тысячи квадратных метров в составе жилого комплекса на Дмитровском шоссе. Там появится школа на 800 учеников и детский сад на 150 воспитанников. Территорию возле образовательных объектов благоустроят: высадят газоны и цветники, оборудуют площадки для прогулок и занятий спортом", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что школу построили почти на 40%, а детский сад – более чем на 50%. После окончания работ учреждения передадут на городской баланс.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что площадь новой четырехэтажной школы составит 13,3 тысячи квадратных метров, в ней обустроят 32 кабинета. При этом для учеников основной и старшей школы будут предусмотрены робокласс и лекционная аудитория.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении жителей в новостройку, арсположенную на Дмитровском шоссе.
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в Дмитровском районе строят два объекта образования

Ефимов: в Дмитровском районе Москвы строят два образовательных объекта

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Дмитровском районе на севере Москвы строят школу для 800 учеников и детский сад на 150 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвестор возводит два объекта образования совокупной площадью более 15,5 тысячи квадратных метров в составе жилого комплекса на Дмитровском шоссе. Там появится школа на 800 учеников и детский сад на 150 воспитанников. Территорию возле образовательных объектов благоустроят: высадят газоны и цветники, оборудуют площадки для прогулок и занятий спортом", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что школу построили почти на 40%, а детский сад – более чем на 50%. После окончания работ учреждения передадут на городской баланс.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что площадь новой четырехэтажной школы составит 13,3 тысячи квадратных метров, в ней обустроят 32 кабинета. При этом для учеников основной и старшей школы будут предусмотрены робокласс и лекционная аудитория.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении жителей в новостройку, арсположенную на Дмитровском шоссе.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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