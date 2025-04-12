https://ria.ru/20250412/dzhurdzhevich-stamenkovski-2010858363.html

Милица Джурджевич-Стаменковски: НПО толкают молодых сербов на протесты

Милица Джурджевич-Стаменковски: НПО толкают молодых сербов на протесты - РИА Новости, 12.04.2025

Милица Джурджевич-Стаменковски: НПО толкают молодых сербов на протесты

Внешние силы используют молодежь в протестах, чтобы дестабилизировать Сербию, а неправительственные организации, которые еще недавно финансировались через... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:15:00+03:00

2025-04-12T10:15:00+03:00

2025-04-12T10:15:00+03:00

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Внешние силы используют молодежь в протестах, чтобы дестабилизировать Сербию, а неправительственные организации, которые еще недавно финансировались через USAID, поддерживали демонстрации, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. В беседе с корреспондентом агентства она рассказала о том, как она лично пережила агрессию НАТО на сербов, о последствиях бомбардировок вооруженных сил альянса для экологии и здоровья. По ее словам, проблемы с репродуктивным здоровьем населения ухудшились после натовских бомбардировок 1999 года, поэтому Сербия в настоящее время ведет политику по защите семьи, которая воспринимается как центральная часть общества. Так же она отметила, что сербские власти привержены традициям и вряд ли разрешат заключать однополые браки, несмотря на давление.- На Балканах особое отношение к детям, причем детьми продолжают условно считать и совершеннолетних, при этом нынешние протесты в Сербии времён Милошевича как раз вела молодежь, ради которой родители себе отказывают во всем, как бы вы могли это объяснить?– Сербия ориентирована на семью и имеет ряд программ, направленных на поддержку молодых людей, чтобы дать им шанс создать семью, иметь собственное жилье, строить карьеру и жизнь здесь. Наша страна заботится о молодежи, возможно, больше, чем в некоторых других странах Европы. Это потому, что в прошлом наша страна и наш народ сталкивались со множеством проблем, в которых приходилось сражаться. Многие молодые люди отдали жизни, когда боролись за свободу, страну и семью.В течение последних месяцев в Сербии проходят протесты, которые, как кажется на первый взгляд, организованы молодежью. Однако, если изучить политическую и финансовую подоплеку этих протестов, станет ясно, что организаторами выступают другие люди. В основном их возглавляют профессора по политическим соображениям или под влиянием оппозиционных политических партий или из-за рубежа.Сербская молодежь полна энтузиазма, воли и энергии, и это используют внешние силы в попытке дестабилизировать страну. Поэтому вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся, гораздо сложнее, чем это было в прошлом. В последние дни наступила новая фаза демонстраций. Происходит попытка привлечь молодых людей на политическую арену, использовать легитимность студенческого протеста.Если посмотреть на кадры с этих протестов, можно сказать, что большинство там – это юноши. Но это не совсем так. Согласно последнему анализу протестов, которые прошли в Белграде 15 марта, многие демонстранты на самом деле – подростки младше 18 лет, которые пошли туда, чтобы развлечься, увидеться с товарищами ради "показухи". Это означает, что у них нет никаких политических амбиций. Отчасти это происходит по той причине, что часть учителей протестует и бойкотирует занятия. Поэтому вместо того, чтобы сидеть в школе и учиться они развлекаются с друзьями, серьезно не задумываясь о политической стороне вещей и не имея политического сознания.Хочу обратить внимание на "пленумы", которые организуются небольшой группой студентов и принимают решения от имени всех учеников. Сейчас предпринимается попытка организовать онлайн-опрос в вузах Сербии с вопросом сколько студентов действительно хотели бы продолжить обучение до конца этого учебного года. Однако сотни студентов выразили желание закончить этот учебный год и продолжить обучение, поэтому "пленумы" решили прекратить опросы. Они заявляют, что представляют большинство студентов, но на деле их где-то от 3 до 7%. То есть, у них ни законности, ни легитимности. Это, скорее, эксперимент над молодыми людьми, попытка изучить как это повлияет на демократические процедуры в Сербии. Кроме того, члены "пленумов" при общении со СМИ не называют свои имя и фамилию.Они пытаются использовать молодое население, чтобы разрушить систему образования, которая является сердцем нашего народа. Это своего рода наказание для Сербии за военный нейтралитет, сохранение верности стратегическим партнерствам, отказ вводить санкции против России. Мы находимся в похожей ситуации как Венгрия и Словакия, которые также подвергаются политическому давлению из-за рубежа и аналогичным попыткам дестабилизации.До сих пор протесты имели логистическую и политическую поддержку со стороны неправительственных организаций, которые до недавнего времени финансировались USAID. Поскольку президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование проектов USAID, эти организации в панике. Поэтому они пытаются найти альтернативные источники финансирования в надежде, что это приведет к смене правительства и что, таким образом они получат доступ к государственным ресурсам. Речь идет о неправительственных организациях, таких как "Гражданская инициатива", которые получали финансирование USAID.Есть попытки посеять панику, как это было с выдуманной историей об использовании "звуковой пушки". Это должно было показать, что против протестующих применяются репрессии. Мы рады, что ФСБ откликнулась. Мы пригласили их приехать сюда для расследования, потому что хотим установить факты, чтобы не было никаких сомнений относительно произошедшего. Сербия также обратилась с запросом в ФБР, потому что мы не хотим позволить этой медиавойне исказить правду. Белград хочет представить миру доказательства, которые эти две службы смогут найти. Кроме того, ни один сотрудник сил безопасности в Сербии не использовал незаконных и даже законных средств против протестующих.– Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что в митингах в стране участвует много простых искренних граждан, но за ними стоят активисты, ангажированные Западом – НКО и посольствами. Планирует ли Белград работать с молодежью, чтобы ограничить это влияние?– После того, как президент США Дональд Трамп захотел проверить деньги, которые уходили в различные НПО, финансируемые USAID, Сербия стала одной из первых, кто поддержал этот процесс. Были инициативы по принятию законов в отношении НПО, которые были бы похожи на законодательство, применяемое в Российской Федерации или Соединенных Штатах. Но это еще не приняло никакой формы, не дошло до правительства или парламента. Это еще обсуждается, потому что Сербия хочет иметь качественное законодательство по НПО в интересах прозрачности денежных потоков. Эта ситуация показала многое относительно сети НПО, которые хотели стать глубинным государством в Сербии и, скажем так, в качестве четвертой ветви власти влиять на события в стране.– Как Сербия намерена противостоять деструктивной роли НКО?– Формально это неправительственные организации, но они во многом имеют отношение к государству. То есть, принадлежат правительствам других стран. Теперь, когда они лишились финансирования, мы посмотрим, как будут развиваться события. Они, безусловно, нанесли большой вред, политически влияя на молодежь, водя их на бесплатные семинары или тренинги. Мы как страна сумели защитить себя и начать борьбу с этой сетью НПО. Мы увидим, какие данные США смогут нам предоставить, чтобы изучить, как тратились деньги, поступавшие через и из США. Мы хотим сделать всю эту информацию общедоступной и показать ее сербской общественности, чтобы увидеть, как тратились эти деньги и как эти эксперименты повлияли на наше общество. Это была еще одна попытка устроить цветную революцию, подобную той, что произошла у нас в 2000 году.– Какова ситуация с утечкой мозгов из Сербии?– Проблема "утечки мозгов" — это проблема Балкан и Юго-Восточной Европы. Эта тенденция ярче выражена в Румынии, Болгарии и Хорватии, которые стали членами ЕС. Сербии удалось замедлить эту тенденцию, это не представляет собой огромной проблемы для нашей страны. Есть и тенденция притока обратно в Сербию, особенно после пандемии COVID. Большое количество молодых людей, включая семьи, вернулись в Сербию и решили строить жизнь здесь. Исследование, проведенное Венским университетом, показало, что в период с 2015 по 2019 годы в Сербию вернулись около 90 тысяч человек. У нас по-прежнему большая заграничная диаспора. Стратегическая цель Сербии – помочь вернуть этих людей.– Можете ли вы предоставить какие-либо цифры?– Наше министерство провело анализ, который показал, что более 80% молодых людей, покинули страну за последние несколько десятилетий, потому что у них не было собственного дома. Мы подготовили законодательный акт, который принял парламент, по ипотечным кредитам для молодых людей от 20 до 35 лет. Согласно акту, государство поможет молодым людям найти первый взнос. Банки не будут взимать дополнительные сборы при подаче заявки на этот тип кредита. Это выгодные условия для молодых людей, чтобы купить собственное жилье. Есть программа помощи молодым парам с детьми, которым предоставляется единовременная выплата в 20% от стоимости недвижимости.Приведу пример. Если в среднем строительство дома в Сербии стоит 100 тысяч евро, наше министерство профинансирует часть, которую не придется возвращать. Это единовременная выплата. Таким образом, если общая стоимость составляет 100 тысяч евро, государство выделит 20 тысяч евро.– Какова стратегия Сербии по борьбе с проблемой старения населения?– "Демографическая зима" является проблемой не только для Сербии, но и Европы. Возможно, и для остального мира. Часть населения репродуктивного возраста становится меньше и стареет. Сербия в XX веке пережила две мировые войны, которые привели к трагической гибели многих молодых людей. Кроме того, люди после Второй мировой войны пострадали от политических репрессий, многие покинули страну. К концу XX века молодые люди искали счастье за пределами страны. Эти события на протяжении XX века привели к последствиям, с которыми приходится иметь дело. Кроме того, на протяжении XX века в Европе проводили эксперименты - предлагали новые модели семьи или маргинализировали ее в целом.Сербия, среди всех стран Юго-Восточной Европы, предоставляет самые большие субсидии для тех, кто намерен завести детей. Так, например, на первого ребенка в Сербии получают субсидию в размере пяти тысяч евро. На второго ребенка – около семи тысяч евро, на третьего – около 23 тысяч евро, а на четвертого – более 30 тысяч евро.– Почему демографическая ситуация положительная только в мусульманских районах?– В этих регионах живет молодое население, которое чаще вступает в брак. Эти районы традиционные, патриархальные. Женщины имеют больше детей.– Планирует ли Сербия перенять опыт России в сфере поддержки молодых семей?– Мы изучили решения, которые применяются в России, а также законы по повышению рождаемости. Особенно интересны два законодательных акта. Один из них – закон о многодетных семьях. Мы намерены однажды принять его. Другой законодательный акт, касающийся репродуктивного возраста семьи, возраста, в течение которого люди создают семью и рожают детей.– Какой положение женщин в Сербии, и как правительство их защищает, в том числе от насилия?– Сербия стала лучше защищать женщин. Мы единственное правительство, где есть министерство гендерного равенства и прав женщин. Важно экономически расширить права и возможности женщин, включить в экономику страны. В этом смысле Сербия уникальна, потому что у нас есть правило, согласно которому 40% кандидатов на любую должность должны быть представителями наименее представленного пола, то есть в большинстве случаев женщинами.В центре внимания нашего министерства были женщины, которые живут в сельской местности, которых мы считаем самыми незащищенными. Мы также работаем в сотрудничестве с министерством экономики, предлагая женщинам единовременные выплаты, чтобы помочь найти работу и стать финансово независимыми.Если говорить о насилии в отношении женщин, мы пытаемся сосредоточиться на профилактике насилия. Количество случаев домашнего насилия сократилось. Если женщина подверглась домашнему насилию, то она получит немедленную защиту полиции. В стране также есть учреждения, где они могут получить психологическую поддержку, укрытие и помощь в поиске работы.– Планирует ли Сербия перенять опыт России в борьбе с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ)? Какой? Можно ли ожидать законодательные меры по защите семейных ценностей?– В Сербии однополые браки не разрешены, как и усыновление детей однополыми парами. На правительство давят как из-за рубежа, так и изнутри страны. Мы избегаем ситуаций, когда борьба за права становится идеологией или средством пропаганды.В прошлом году во время гей-парада, в котором участвовали люди в основном из-за рубежа, мы организовали семейные дни. Общественность больше заинтересовалась семейными днями, чем гей-парадом. В Сербии никто не подвергается дискриминации из-за сексуальной ориентации. Однако есть давление с целью принятия законодательства, которое разрешало бы однополые браки. Сейчас это не произойдет, поскольку наша конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной. Мы привержены нашим традициям, семья воспринимается как центральная часть общества. В Сербии в этом отношении вряд ли что-то изменится.– Бомбардировки Югославии негативно сказались на ситуации с репродуктивным здоровьем. Государство, насколько известно, оплачивает искусственное оплодотворение. Эта политика развивается. Расскажите подробнее, что намерена делать Сербия для решения этой проблемы?– Исследования показали, что проблемы с репродуктивным здоровьем ухудшились после 1999 года и бомбардировок со стороны НАТО, которые использовали кассетные бомбы и обедненный уран. С тех пор многое изменилось. Есть проблема качества еды, воды и воздуха, но это проблемы не только Сербии, но и всего мира. Кроме того, молодежь, как правило, меньше занимается спортом, а работа связана с компьютером в офисе, что и влияет на репродуктивное здоровье.По оценкам, в Сербии около 300 тысяч пар пытаются завести детей. У правительства есть программы, чтобы помочь достичь этой цели. Сербия предлагает бесплатную процедуру ЭКО для женщин до 45 лет. Чем раньше женщины делают ЭКО, тем выше шансы на положительный результат. Процедуры ЭКО проводятся как в государственных клиниках, так и в лицензированных частных. Сейчас одна попытка стоит 2600 евро, государство возвращает деньги за процедуру. Никаких ограничений на количество попыток нет. Государство оплатит все за первого ребенка. На второго ребенка у вас есть право на две попытки, которые субсидируются государством. В качестве примера расскажу свою историю. Я родила двух сыновей, Вукашина и Страхинья, в результате ЭКО.– Какие статистические данные подтверждают это влияние?– По оценкам, после 1999 года число больных раком или злокачественными заболеваниями выросло в десять раз. Даже жители Косово страдали от них, потому что силы НАТО бомбили цели в Косово и Метохии. У Сербии нет достаточной геополитической силы, чтобы запустить переговоры по этому вопросу. Мы надеемся, что в будущем вместе с нашими союзниками поднимем эту тему.Эти бомбардировки произошли в самом сердце Европы. Они полностью противоречили решениям Совета Безопасности ООН, всем международным нормам. Однако даже сейчас, много лет спустя, никого не привлекли к ответственности, а Сербии не выплатили репараций. По разным оценкам, нанесенный Сербии ущерб составляет примерно 100 миллиардов долларов.– Вы были ребенком, когда начались бомбардировки Югославии. Могли бы вы поделиться личным отношением к этим событиям?– Я хорошо помню бомбардировки НАТО. Мне было около девяти лет. Бомбардировки особенно ощущались в месте, где я жила. Мы находились в зоне риска, когда один из символов Белграда, телебашня на горе Авала, была поражена. Рядом размещались военные подразделения, по ним пытались бить силы НАТО.Но наш народ выступил единым фронтом против несправедливости. Сравнивая с другими войнами, в этой, возможно, был самый большой дисбаланс между нападающими и обороняющимися. Говорят, что в тот момент половина мира была против Сербии. Это была единственная военная интервенция в Европе после Второй мировой войны. Сербы пережили два нападения НАТО в последнее десятилетие XX века. Силы альянса хотели покорить страну и заставить Сербию принять условия, которые ни одна страна не смогла бы принять. Мы отказались принять ультиматум, и нам пришлось страдать от последствий этого отказа.Сейчас мы живем в многополярном мире. Можно сказать, что кампания НАТО стала поворотным моментом в истории. Такова историческая роль сербского народа. Мы не просим медалей или похвалы. Скорее, мы хотели бы, чтобы история признала роль Сербии. Сербы приняли на себя основную тяжесть нападения, которое фактически было направлено против Российской Федерации. Мы были испытательным полигоном для их военной, экономической и политической мощи, которая была на пике своего развития в то время.К счастью, теперь мы живем в совсем другом мире, но мы очень хорошо помним бомбардировки НАТО. Мы счастливы, что теперь живем в многополярном мире, где нет единого шерифа, который диктует то, как мы должны жить.Сербы защищали свою страну, боролись против наступлений НАТО песнями, танцами, собраниями. Мы защищали мосты собой. Я сама стала частью этих событий. Важно, чтобы мы помнили это. И мое поколение помнит эти события. Сербия отлично знает, кто её друзья, а кто нет. Знает, кому было все равно, когда били по роддомам, больницам, рынкам и инфраструктуре.– Власти Сербии не раз отмечали вредоносное влияние Запада, которое существовало и раньше, в том числе в контексте протестов, проблемы Косово. Как вы относитесь к стремлению Белграда в Евросоюз?– Политика евроинтеграции досталась нам по наследству и шла с 2012 года с переменным успехом. Бывало, у нас была прочная связь с Брюсселем, были периоды абсолютного молчания. Мы заметили, что Брюссель часто использовал двойные стандарты в отношении Сербии, особенно когда речь шла о Косово и Метохии. Сербия осознает себя европейской страной, которая принадлежит к Европе не только географически, но цивилизационно.Я происхожу из семьи "суверенистов". Мы против леволиберальных структур, ставим под сомнение роль привилегированного меньшинства в Брюсселе, которое, похоже, принимает решения за остальной Европейский союз. Но у ЕС есть хорошие стандарты, которые Сербия пытается внедрить. Мы не уверены, были ли заинтересованы в Брюсселе видеть Сербию полноправным членом ЕС. Все часто сводилось к тому, что Сербия много отдавала и получала гораздо меньше взамен. Однако традиционно наши отрасли экономики и торговля склоняются к ЕС, у нас было много инвесторов из стран-членов Союза. Поэтому Сербия остается приверженной процессу европейской интеграции. Сербия осознает, что этот процесс может не закончиться полноценным членством в ЕС, поэтому мы не стремимся исключительно в Европейский союз. Мы ищем альтернативы на других направлениях. Параллельно с развитием наших отношений с ЕС, укрепляем отношения с КНР, которая в прошлом году была крупнейшим инвестором в Сербии, а также с Российской Федерацией и странами группы БРИКС.– Не лучше ли для Сербии будет присоединиться к БРИКС, тем более что сербский президент это допускал?– В прошлом году наша делегация приняла участие в саммите БРИКС. Нужно обсудить перспективу Сербии в БРИКС, поскольку участники объединения – одни из ведущих стран. Я считаю, что у нас есть огромный потенциал вступления в БРИКС, но мы могли бы начать со статуса наблюдателя. Для того, чтобы получить его, Сербии нужно получить приглашение. Мы считаем, что присоединиться к БРИКС – это выгодно. Тем более, мы полностью поддерживаем концепцию, которая лежит в основе сотрудничества в рамках группы.Военный нейтралитет Сербии – это очень важно, и наша политика совпадает с линией, которую пытаются проводить страны БРИКС. Сотрудничество в рамках группы не обусловлено политическими вопросами, это скорее экономический союз, который в настоящее время контролирует более 30% мирового ВВП. Сама идея сотрудничества Сербии с группой БРИКС поддерживается сербским правительством. Партия, членом которой я являюсь, выступает за тесное сотрудничество с группой БРИКС, и она отстаивала эту идею гораздо раньше.Мы считаем, что нам следует активизировать наше сотрудничество с группой БРИКС: как в целом, так и со по отдельности странами группы. Раз Германия заключила стратегическое сотрудничество с Индией, раз Франция подписала крупнейшее инвестиционное соглашение с Китаем, то мы не видим причин, по которым наши европейские партнеры должны возражать против нашего тесного сотрудничества с БРИКС. Тем более, большинство участников БРИКС — это страны, которые уважают нашу территориальную целостность и не признают независимость так называемого Косово. В БРИКС есть взаимное уважение независимости и суверенитета.

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Варвара Скокшина

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