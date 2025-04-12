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В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину

В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину - РИА Новости, 12.04.2025

В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину

Церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину прошла в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:06:00+03:00

2025-04-12T07:06:00+03:00

2025-04-12T08:43:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину прошла в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие сотрудники российской дипмиссии в Индонезии, российские соотечественники, послы государств СНГ и неравнодушные индонезийцы, почтившие память первого космонавта в истории человечества. В частности, в мероприятии приняла участие индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина". "Наша страна оказала поддержку многим государствам, которые хотели бы поучаствовать в освоении космоса, мы запускали в космос космонавтов из других стран. И в настоящее время продолжается сотрудничество в космической сфере с участием самых различных государств. Мы последовательно выступаем за то, чтобы космос был исключительно сферой мирного освоения. И мы рады, что нас в этом поддерживают все наши коллеги, не только из стран СНГ, но и из других стран мира", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Памятник Юрию Гагарину был торжественно открыт в парке Taman Mataram в Джакарте 10 марта 2021 года. Событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, которое отмечалось в 2020 году.

https://ria.ru/20250412/ekvador-2010837700.html

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Возложение цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Джакарте Церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину прошла в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие сотрудники российской дипмиссии в Индонезии, российские соотечественники, послы государств СНГ и индонезийцы, в том числе местная независимая общественная организация "Полк имени Гагарина". 2025-04-12T07:06 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, индонезия, россия, джакарта, юрий гагарин (космонавт), снг, в мире