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В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину - РИА Новости, 12.04.2025
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07:06 12.04.2025 (обновлено: 08:43 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/dzhakarta-2010845998.html
В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину
В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину - РИА Новости, 12.04.2025
В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину
Церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину прошла в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:06:00+03:00
2025-04-12T08:43:00+03:00
космос - риа наука
индонезия
россия
джакарта
юрий гагарин (космонавт)
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ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину прошла в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие сотрудники российской дипмиссии в Индонезии, российские соотечественники, послы государств СНГ и неравнодушные индонезийцы, почтившие память первого космонавта в истории человечества. В частности, в мероприятии приняла участие индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина". "Наша страна оказала поддержку многим государствам, которые хотели бы поучаствовать в освоении космоса, мы запускали в космос космонавтов из других стран. И в настоящее время продолжается сотрудничество в космической сфере с участием самых различных государств. Мы последовательно выступаем за то, чтобы космос был исключительно сферой мирного освоения. И мы рады, что нас в этом поддерживают все наши коллеги, не только из стран СНГ, но и из других стран мира", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Памятник Юрию Гагарину был торжественно открыт в парке Taman Mataram в Джакарте 10 марта 2021 года. Событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, которое отмечалось в 2020 году.
https://ria.ru/20250412/ekvador-2010837700.html
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353
60
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60
Возложение цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Джакарте
Церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину прошла в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие сотрудники российской дипмиссии в Индонезии, российские соотечественники, послы государств СНГ и индонезийцы, в том числе местная независимая общественная организация "Полк имени Гагарина".
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космос - риа наука, индонезия, россия, джакарта, юрий гагарин (космонавт), снг, в мире
Космос - РИА Наука, Индонезия, Россия, Джакарта, Юрий Гагарин (космонавт), СНГ, В мире
В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину

В Джакарте в честь Дня космонавтики возложили цветы к памятнику Гагарину

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ДЖАКАРТА, 12 апр – РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину прошла в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие сотрудники российской дипмиссии в Индонезии, российские соотечественники, послы государств СНГ и неравнодушные индонезийцы, почтившие память первого космонавта в истории человечества.
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В частности, в мероприятии приняла участие индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина".
"Наша страна оказала поддержку многим государствам, которые хотели бы поучаствовать в освоении космоса, мы запускали в космос космонавтов из других стран. И в настоящее время продолжается сотрудничество в космической сфере с участием самых различных государств. Мы последовательно выступаем за то, чтобы космос был исключительно сферой мирного освоения. И мы рады, что нас в этом поддерживают все наши коллеги, не только из стран СНГ, но и из других стран мира", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Памятник Юрию Гагарину был торжественно открыт в парке Taman Mataram в Джакарте 10 марта 2021 года. Событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, которое отмечалось в 2020 году.
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Космос - РИА НаукаИндонезияРоссияДжакартаЮрий Гагарин (космонавт)СНГВ мире
 
 
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