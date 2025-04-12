https://ria.ru/20250412/dtp-2010875772.html
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин - РИА Новости, 12.04.2025
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:20:00+03:00
2025-04-12T13:20:00+03:00
2025-04-12T13:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале ведомства. "На Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин
На Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве столкнулись несколько машин