https://ria.ru/20250412/dtp-2010875772.html

На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин

На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин - РИА Новости, 12.04.2025

На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:20:00+03:00

2025-04-12T13:20:00+03:00

2025-04-12T13:20:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале ведомства. "На Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва