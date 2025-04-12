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На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин - РИА Новости, 12.04.2025
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13:20 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/dtp-2010875772.html
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин - РИА Новости, 12.04.2025
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:20:00+03:00
2025-04-12T13:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале ведомства. "На Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Жулебинской эстакаде в Москве столкнулись несколько машин

На Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве столкнулись несколько машин

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Жулебинской эстакаде в сторону центра в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале ведомства.
"На Жулебинской эстакаде в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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