https://ria.ru/20250412/dtp-2010848711.html

В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов

В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов - РИА Новости, 12.04.2025

В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов

Семь человек пострадали в Нижегородской области в результате наезда автомобиля на группу пешеходов, сообщает областная полиция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:57:00+03:00

2025-04-12T07:57:00+03:00

2025-04-12T08:01:00+03:00

происшествия

авто

нижегородская область

балахнинский район

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УФА, 12 апр - РИА Новости. Семь человек пострадали в Нижегородской области в результате наезда автомобиля на группу пешеходов, сообщает областная полиция в своем Telegram-канале.По данным ведомства, авария произошла в ночь на субботу в Балахнинском районе. Мужчина за рулём иномарки не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения и совершил наезд на группу пешеходов."В результате ДТП пострадали 7 пешеходов: 2 человека после оказания медицинской помощи отпущены, 2 - госпитализированы, 3 - проходят медицинский осмотр. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html

нижегородская область

балахнинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, нижегородская область, балахнинский район