https://ria.ru/20250412/dtp-2010848711.html
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов - РИА Новости, 12.04.2025
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов
Семь человек пострадали в Нижегородской области в результате наезда автомобиля на группу пешеходов, сообщает областная полиция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:57:00+03:00
2025-04-12T07:57:00+03:00
2025-04-12T08:01:00+03:00
происшествия
авто
нижегородская область
балахнинский район
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УФА, 12 апр - РИА Новости. Семь человек пострадали в Нижегородской области в результате наезда автомобиля на группу пешеходов, сообщает областная полиция в своем Telegram-канале.По данным ведомства, авария произошла в ночь на субботу в Балахнинском районе. Мужчина за рулём иномарки не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения и совершил наезд на группу пешеходов."В результате ДТП пострадали 7 пешеходов: 2 человека после оказания медицинской помощи отпущены, 2 - госпитализированы, 3 - проходят медицинский осмотр. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, балахнинский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Балахнинский район
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов
В Нижегородской области при наезде авто на пешеходов пострадали семь человек