Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 12.04.2025 (обновлено: 08:01 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/dtp-2010848711.html
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов - РИА Новости, 12.04.2025
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов
Семь человек пострадали в Нижегородской области в результате наезда автомобиля на группу пешеходов, сообщает областная полиция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:57:00+03:00
2025-04-12T08:01:00+03:00
происшествия
авто
нижегородская область
балахнинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
УФА, 12 апр - РИА Новости. Семь человек пострадали в Нижегородской области в результате наезда автомобиля на группу пешеходов, сообщает областная полиция в своем Telegram-канале.По данным ведомства, авария произошла в ночь на субботу в Балахнинском районе. Мужчина за рулём иномарки не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения и совершил наезд на группу пешеходов."В результате ДТП пострадали 7 пешеходов: 2 человека после оказания медицинской помощи отпущены, 2 - госпитализированы, 3 - проходят медицинский осмотр. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html
нижегородская область
балахнинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, нижегородская область, балахнинский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Балахнинский район
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов

В Нижегородской области при наезде авто на пешеходов пострадали семь человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 12 апр - РИА Новости. Семь человек пострадали в Нижегородской области в результате наезда автомобиля на группу пешеходов, сообщает областная полиция в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла в ночь на субботу в Балахнинском районе. Мужчина за рулём иномарки не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения и совершил наезд на группу пешеходов.
"В результате ДТП пострадали 7 пешеходов: 2 человека после оказания медицинской помощи отпущены, 2 - госпитализированы, 3 - проходят медицинский осмотр. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
ДТП в Якутии, в результате которого погибли пять человек - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек
Вчера, 16:16
 
ПроисшествияАвтоНижегородская областьБалахнинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала