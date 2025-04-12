https://ria.ru/20250412/dnr-2010938412.html

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 12.04.2025

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека

Два мирных жителя погибли при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:50:00+03:00

2025-04-12T21:50:00+03:00

2025-04-12T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница. "Два жителя Республики погибли сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1956 года рождения, вторая погибшая - женщина 1954 года рождения - скончалась в Никитовском районе Горловки в результате применения ВСУ ствольной артиллерии. По его данным, ВСУ совершили в субботу десять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также использовался ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250412/lnr-2010931549.html

https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html

https://ria.ru/20250412/vsu-2010895450.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, россия