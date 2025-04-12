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При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/dnr-2010938412.html
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 12.04.2025
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:50:00+03:00
2025-04-12T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
россия
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница. "Два жителя Республики погибли сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1956 года рождения, вторая погибшая - женщина 1954 года рождения - скончалась в Никитовском районе Горловки в результате применения ВСУ ствольной артиллерии. По его данным, ВСУ совершили в субботу десять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также использовался ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250412/lnr-2010931549.html
https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html
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горловка
донецкая народная республика
россия
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли два человека

При украинских обстрелах ДНР погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница.
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"Два жителя Республики погибли сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Петровском районе Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1956 года рождения, вторая погибшая - женщина 1954 года рождения - скончалась в Никитовском районе Горловки в результате применения ВСУ ствольной артиллерии.
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По его данным, ВСУ совершили в субботу десять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также использовался ударный БПЛА.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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