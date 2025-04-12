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Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 12.04.2025
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:35:00+03:00
2025-04-12T13:35:00+03:00
2025-04-12T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"