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Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 12.04.2025
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13:35 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/dnepr-2010876821.html
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 12.04.2025
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:35:00+03:00
2025-04-12T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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