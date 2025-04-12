https://ria.ru/20250412/dnepr-2010876821.html

Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 12.04.2025

Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:35:00+03:00

2025-04-12T13:35:00+03:00

2025-04-12T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)