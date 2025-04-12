https://ria.ru/20250412/direktor-2010873436.html

Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии

Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии - РИА Новости, 12.04.2025

Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии

Сообщения о якобы ухудшении состояния Сергея Белоголовцева не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Белоголовцева. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:57:00+03:00

2025-04-12T12:57:00+03:00

2025-04-12T12:57:00+03:00

владивосток

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы ухудшении состояния Сергея Белоголовцева не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Белоголовцева. Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что актеру потребовалась экстренная помощь врачей, так как его состояние ухудшилось после, как утверждается, пережитого инфаркта мозга. "Нет, вообще не так. Все в порядке, все нормально", - сообщила директор артиста, отвечая на вопрос о том, действительно ли его состояние ухудшилось и потребовалась экстренная помощь. Сергей Белоголовцев родился в 1964 года во Владивостоке. Известность ему принесло участие в юмористическом проекте "33 квадратных метра". В разное время он вел такие телепередачи как "Ступени", "Угадай кино" и другие.

https://ria.ru/20250211/belogolovtsev-1998578253.html

владивосток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, происшествия