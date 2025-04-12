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Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии - РИА Новости, 12.04.2025
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12:57 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/direktor-2010873436.html
Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии
Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии - РИА Новости, 12.04.2025
Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии
Сообщения о якобы ухудшении состояния Сергея Белоголовцева не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Белоголовцева. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:57:00+03:00
2025-04-12T12:57:00+03:00
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы ухудшении состояния Сергея Белоголовцева не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Белоголовцева. Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что актеру потребовалась экстренная помощь врачей, так как его состояние ухудшилось после, как утверждается, пережитого инфаркта мозга. "Нет, вообще не так. Все в порядке, все нормально", - сообщила директор артиста, отвечая на вопрос о том, действительно ли его состояние ухудшилось и потребовалась экстренная помощь. Сергей Белоголовцев родился в 1964 года во Владивостоке. Известность ему принесло участие в юмористическом проекте "33 квадратных метра". В разное время он вел такие телепередачи как "Ступени", "Угадай кино" и другие.
https://ria.ru/20250211/belogolovtsev-1998578253.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Директор Белоголовцева рассказала о его состоянии

Директор Белоголовцева опровергла сообщения об ухудшении его состояния

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Белоголовцев
Сергей Белоголовцев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сергей Белоголовцев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы ухудшении состояния Сергея Белоголовцева не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Белоголовцева.
Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что актеру потребовалась экстренная помощь врачей, так как его состояние ухудшилось после, как утверждается, пережитого инфаркта мозга.
«
"Нет, вообще не так. Все в порядке, все нормально", - сообщила директор артиста, отвечая на вопрос о том, действительно ли его состояние ухудшилось и потребовалась экстренная помощь.
Сергей Белоголовцев родился в 1964 года во Владивостоке. Известность ему принесло участие в юмористическом проекте "33 квадратных метра". В разное время он вел такие телепередачи как "Ступени", "Угадай кино" и другие.
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