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На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж - РИА Новости, 12.04.2025
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14:30 12.04.2025 (обновлено: 18:38 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/dipforum-2010879199.html
На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж
На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж - РИА Новости, 12.04.2025
На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж
Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало ажиотаж, не все желающие смогли попасть в зал, передает... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:30:00+03:00
2025-04-12T18:38:00+03:00
сергей лавров
анталья (провинция)
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало ажиотаж, не все желающие смогли попасть в зал, передает корреспондент РИА Новости.Желающие послушать выступление российского министра начали собираться в выделенном под эту цель зале конгресс-центра еще за 30 минут до начала запланированной на 13:30 пресс-конференции, когда Лавров еще проводил двусторонние встречи.К 13:40 в зале не было свободных стульев и даже свободного места для стоявших зрителей. Охрана перестала впускать туда публику — как прессу, так и других посетителей форума.Нескольким журналистам удалось проникнуть в зал мимо бдительной охраны вместе с делегацией министра, но после этого двери в зал закрыли. "Невозможно, вы не пройдете", — убеждал охранник журналистку из Индии.
https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010871616.html
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Ажиотаж перед выступлением Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме
Выступление Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало ажиотаж, не все желающие смогли попасть в зал, передает корреспондент РИА Новости. Желающие послушать главу МИД России начали собираться в зале конгресс-центра за 30 минут до начала запланированной на 13.30 пресс-конференции, когда Лавров еще проводил двусторонние встречи. К 13.40 в зале не было свободных стульев и даже места для тех, кто был готов слушать стоя.
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сергей лавров, анталья (провинция), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Анталья (провинция), В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж

Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на дипфоруме в турецкой Анталье

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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало ажиотаж, не все желающие смогли попасть в зал, передает корреспондент РИА Новости.
Желающие послушать выступление российского министра начали собираться в выделенном под эту цель зале конгресс-центра еще за 30 минут до начала запланированной на 13:30 пресс-конференции, когда Лавров еще проводил двусторонние встречи.
К 13:40 в зале не было свободных стульев и даже свободного места для стоявших зрителей. Охрана перестала впускать туда публику — как прессу, так и других посетителей форума.
Нескольким журналистам удалось проникнуть в зал мимо бдительной охраны вместе с делегацией министра, но после этого двери в зал закрыли. "Невозможно, вы не пройдете", — убеждал охранник журналистку из Индии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье
Вчера, 12:39
 
Сергей ЛавровАнталья (провинция)В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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