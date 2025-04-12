https://ria.ru/20250412/deportatsiya-2010943337.html

СМИ узнали о планах Трампа по депортации мигрантов

СМИ узнали о планах Трампа по депортации мигрантов - РИА Новости, 12.04.2025

СМИ узнали о планах Трампа по депортации мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать из страны один миллион иностранных мигрантов за первый год работы политика на посту главы... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:53:00+03:00

2025-04-12T22:53:00+03:00

2025-04-12T22:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать из страны один миллион иностранных мигрантов за первый год работы политика на посту главы государства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Администрация Трампа настойчиво добивается депортации большего числа иммигрантов в течение первого года пребывания президента у власти, в частных разговорах постоянно всплывает одна и та же заветная цифра, как утверждают четыре действующих и бывших федеральных чиновника, напрямую осведомленных о планах: 1 миллион", - говорится в публикации. Отмечается, что в случае достижения своей цели власти США в два с половиной раза превзойдут предыдущее максимальное число депортаций за год, зафиксированное при администрации Барака Обамы на уровне 400 тысяч человек. По словам собеседников издания Вашингтон ищет способы выслать из США части из 1,4 миллиона иностранцев, которые уже имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть высланы, поскольку власти их стран не принимают их обратно или поиски указанных нелегалов на американской территории являются затруднительными. Кроме того, американские власти ведут переговоры с 30 странами о приеме мигрантов, не являющихся гражданами указанных государств. По данным газеты, всего в настоящее время в США находятся 11 миллионов незаконных мигрантов, которые имеют право на слушание в иммиграционном суде перед их депортацией, но рассмотрение этих дел может занять годы.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007478796.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005725576.html

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама