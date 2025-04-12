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В центре Варшавы проходит многотысячный марш оппозиции - РИА Новости, 12.04.2025
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14:30 12.04.2025 (обновлено: 22:00 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/demonstratsiya-2010880572.html
В центре Варшавы проходит многотысячный марш оппозиции
В центре Варшавы проходит многотысячный марш оппозиции - РИА Новости, 12.04.2025
В центре Варшавы проходит многотысячный марш оппозиции
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) проводит многотысячный марш в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:30:00+03:00
2025-04-12T22:00:00+03:00
в мире
польша
варшава
ярослав качиньский
кароль навроцкий
право и справедливость
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ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) проводит многотысячный марш в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Официально марш посвящен 1000-летию Польского королевства. В 1025 году в Гнезненском соборе Болеслав Храбрый был коронован как первый король Польши. Однако в преддверии выборов президента Польши, первый тур которых назначен на 18 мая, данное мероприятие имеет политический характер. Среди участников марша замечены председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, кандидат в президенты от PiS Кароль Навроцкий, другие видные политики данной партии. На площадь Коперника в варшавском Старом городе пришли тысячи людей. Они принесли с собой национальные флаги, а также плакаты со множеством политических лозунгов предвыборного и антиправительственного содержания. "Поляк выбирает поляка, а лицо Туска наполовину прусское, а наполовину русское", — гласит надпись на одном из плакатов. Здесь же раздают агитационные листовки кандидата в президенты от PiS. Организаторы акции начали марш с театрализованного представления, впереди колонны едут всадники в старинных нарядах. За ними идут танцоры, которые хотят поставить рекорд по количеству пар, исполняющих полонез. Колонна движется от площади Коперника к Замковой площади, где запланирован концерт исторической музыки. Автомобильное движение в районе проведения марша, в том числе движение общественного транспорта по Краковскому предместью, полностью перекрыто, полиция направляет транспорт в объезд.
https://ria.ru/20250412/oshibka-2010845004.html
https://ria.ru/20250410/polsha-2010543581.html
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в мире, польша, варшава, ярослав качиньский, кароль навроцкий, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, Кароль Навроцкий, Право и справедливость
В центре Варшавы проходит многотысячный марш оппозиции

Польская оппозиция проводит многотысячный марш в центре Варшавы

© Фото : соцсетиУчастники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года
Участники марша партии Право и справедливость (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : соцсети
Участники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года
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ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) проводит многотысячный марш в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Официально марш посвящен 1000-летию Польского королевства. В 1025 году в Гнезненском соборе Болеслав Храбрый был коронован как первый король Польши.
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Однако в преддверии выборов президента Польши, первый тур которых назначен на 18 мая, данное мероприятие имеет политический характер. Среди участников марша замечены председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, кандидат в президенты от PiS Кароль Навроцкий, другие видные политики данной партии.
На площадь Коперника в варшавском Старом городе пришли тысячи людей. Они принесли с собой национальные флаги, а также плакаты со множеством политических лозунгов предвыборного и антиправительственного содержания.
"Поляк выбирает поляка, а лицо Туска наполовину прусское, а наполовину русское", — гласит надпись на одном из плакатов. Здесь же раздают агитационные листовки кандидата в президенты от PiS.
Организаторы акции начали марш с театрализованного представления, впереди колонны едут всадники в старинных нарядах. За ними идут танцоры, которые хотят поставить рекорд по количеству пар, исполняющих полонез.
Колонна движется от площади Коперника к Замковой площади, где запланирован концерт исторической музыки.
Автомобильное движение в районе проведения марша, в том числе движение общественного транспорта по Краковскому предместью, полностью перекрыто, полиция направляет транспорт в объезд.
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В миреПольшаВаршаваЯрослав КачиньскийКароль НавроцкийПраво и справедливость
 
 
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