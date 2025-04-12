https://ria.ru/20250412/demobilizatsiya-2010892747.html
В Киеве призвали украинцев "закрыть ротики" на тему демобилизации
В Киеве призвали украинцев "закрыть ротики" на тему демобилизации - РИА Новости, 12.04.2025
В Киеве призвали украинцев "закрыть ротики" на тему демобилизации
Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:00:00+03:00
2025-04-12T16:00:00+03:00
2025-04-12T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации. В ходе обсуждения вопроса демобилизации военнослужащих ВСУ и введения четких сроков службы Швайка заявил, что демобилизация на Украине возможна лишь вследствие капитуляции одной из сторон конфликта. Ротация же военнослужащих возможна только после создания резерва в 300-500 тысяч подготовленных военнослужащих. "Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый. <...> Мы не спрашиваем людей об их отношении к мобилизации, потому что отношение к мобилизации будет по определению негативным. <...> Нельзя обсуждать вопрос выполнения тобой твоих обязанностей", — заявил Швайка в эфире украинского телеканала "Первый".Также Швайка предложил установить временной промежуток от трех до шести месяцев, в который каждый военнообязанный обязан "найти себе место" в войсках. Дальше, по его мнению, "неопределившихся" должны принудительно распределять работники военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010580444.html
https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991344259.html
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в мире, украина, игорь швайка, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Игорь Швайка, Вооруженные силы Украины
В Киеве призвали украинцев "закрыть ротики" на тему демобилизации
Замглавы центра рекрутинга ВСУ Швайка потребовал не обсуждать тему демобилизации
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации.
В ходе обсуждения вопроса демобилизации военнослужащих ВСУ
и введения четких сроков службы Швайка
заявил, что демобилизация на Украине
возможна лишь вследствие капитуляции одной из сторон конфликта. Ротация же военнослужащих возможна только после создания резерва в 300-500 тысяч подготовленных военнослужащих.
«
"Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый. <...> Мы не спрашиваем людей об их отношении к мобилизации, потому что отношение к мобилизации будет по определению негативным. <...> Нельзя обсуждать вопрос выполнения тобой твоих обязанностей", — заявил Швайка в эфире украинского телеканала "Первый".
Также Швайка предложил установить временной промежуток от трех до шести месяцев, в который каждый военнообязанный обязан "найти себе место" в войсках. Дальше, по его мнению, "неопределившихся" должны принудительно распределять работники военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.