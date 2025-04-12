https://ria.ru/20250412/demobilizatsiya-2010892747.html

В Киеве призвали украинцев "закрыть ротики" на тему демобилизации

В Киеве призвали украинцев "закрыть ротики" на тему демобилизации - РИА Новости, 12.04.2025

В Киеве призвали украинцев "закрыть ротики" на тему демобилизации

Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:00:00+03:00

2025-04-12T16:00:00+03:00

2025-04-12T21:22:00+03:00

в мире

украина

игорь швайка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации. В ходе обсуждения вопроса демобилизации военнослужащих ВСУ и введения четких сроков службы Швайка заявил, что демобилизация на Украине возможна лишь вследствие капитуляции одной из сторон конфликта. Ротация же военнослужащих возможна только после создания резерва в 300-500 тысяч подготовленных военнослужащих. "Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый. <...> Мы не спрашиваем людей об их отношении к мобилизации, потому что отношение к мобилизации будет по определению негативным. <...> Нельзя обсуждать вопрос выполнения тобой твоих обязанностей", — заявил Швайка в эфире украинского телеканала "Первый".Также Швайка предложил установить временной промежуток от трех до шести месяцев, в который каждый военнообязанный обязан "найти себе место" в войсках. Дальше, по его мнению, "неопределившихся" должны принудительно распределять работники военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010580444.html

https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991344259.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, игорь швайка, вооруженные силы украины