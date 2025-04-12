Рейтинг@Mail.ru
В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 12.04.2025 (обновлено: 21:03 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/britaniya-2010925048.html
В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы
В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы - РИА Новости, 12.04.2025
В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы
Осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году Хашим Абеди ошпарил горячим маслом сотрудников тюрьмы в графстве Дарем на севере Англии и нанес им ножевые РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:35:00+03:00
2025-04-12T21:03:00+03:00
в мире
манчестер
дарем
англия
ариана гранде
великобритания
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582511680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0236701dee699cd96c0db794cd21c911.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году Хашим Абеди ошпарил горячим маслом сотрудников тюрьмы в графстве Дарем на севере Англии и нанес им ножевые ранения, трое из них пострадали, сообщает британский профсоюз работников исправительных учреждений POA."В неспровоцированном нападении на сотрудников в субботу 12 апреля участвовал заключенный-террорист Хашим Абеди, брат террориста-смертника на "Манчестер-Арене" Салмана Абеди. Сотрудники получили опасные для жизни травмы, в том числе ожоги и колотые раны после того, как Абеди вылил на них горячее масло, достал самодельное оружие и начал наносить ножевые ранения сотрудникам", - говорится в заявлении на сайте профсоюза.Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщает, что двоим пострадавшим все еще оказывается медицинская помощь, при этом один из них получил ранения в лицо и горло, и его пришлось доставить авиацией для проведения экстренной операции в больнице университета Джеймса Кука в городе Мидлсбро.Согласно газете Sun, другие сотрудники тюрьмы, подоспевшие на место нападения, "усмирили" нападавшего.Вечером 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде в комплексе "Манчестер-Арена" был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека, 12 из которых дети. Более 100 человек получили ранения. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Младший брат террориста Хашим также признал свою причастность к этому преступлению, он был экстрадирован в Британию из Ливии, а затем приговорён к 24 пожизненным срокам с правом подать прошение на досрочное освобождение не ранее, чем через 55 лет. Семьи погибших также выразили желание выяснить, причастен ли ещё один брат террориста Исмаил Абеди к взрыву, в частности, после того как стало известно, что за два года до теракта в его телефоне были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с ИГ*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250314/tjurmy-2005123975.html
https://ria.ru/20250407/britaniya-2009922089.html
манчестер
дарем
англия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582511680_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_66ee84bebbe9992c88c84a7756fe3cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, манчестер, дарем, англия, ариана гранде, великобритания, исламское государство*
В мире, Манчестер, Дарем, Англия, Ариана Гранде, Великобритания, Исламское государство*
В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы

В Британии осужденный по делу о теракте ошпарил маслом сотрудников тюрьмы

CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) / Тюрьма в Англии
Тюрьма в Англии - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
Тюрьма в Англии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году Хашим Абеди ошпарил горячим маслом сотрудников тюрьмы в графстве Дарем на севере Англии и нанес им ножевые ранения, трое из них пострадали, сообщает британский профсоюз работников исправительных учреждений POA.
"В неспровоцированном нападении на сотрудников в субботу 12 апреля участвовал заключенный-террорист Хашим Абеди, брат террориста-смертника на "Манчестер-Арене" Салмана Абеди. Сотрудники получили опасные для жизни травмы, в том числе ожоги и колотые раны после того, как Абеди вылил на них горячее масло, достал самодельное оружие и начал наносить ножевые ранения сотрудникам", - говорится в заявлении на сайте профсоюза.
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Британии рассказали о нехватке мест в тюрьмах
14 марта, 21:41
Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщает, что двоим пострадавшим все еще оказывается медицинская помощь, при этом один из них получил ранения в лицо и горло, и его пришлось доставить авиацией для проведения экстренной операции в больнице университета Джеймса Кука в городе Мидлсбро.
Согласно газете Sun, другие сотрудники тюрьмы, подоспевшие на место нападения, "усмирили" нападавшего.
Вечером 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде в комплексе "Манчестер-Арена" был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека, 12 из которых дети. Более 100 человек получили ранения. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Младший брат террориста Хашим также признал свою причастность к этому преступлению, он был экстрадирован в Британию из Ливии, а затем приговорён к 24 пожизненным срокам с правом подать прошение на досрочное освобождение не ранее, чем через 55 лет. Семьи погибших также выразили желание выяснить, причастен ли ещё один брат террориста Исмаил Абеди к взрыву, в частности, после того как стало известно, что за два года до теракта в его телефоне были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Правосудие Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Британии осудили двух человек за отмывание денег на Украине
7 апреля, 23:57
 
В миреМанчестерДаремАнглияАриана ГрандеВеликобританияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала