https://ria.ru/20250412/britaniya-2010925048.html

В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы

В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы - РИА Новости, 12.04.2025

В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы

Осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году Хашим Абеди ошпарил горячим маслом сотрудников тюрьмы в графстве Дарем на севере Англии и нанес им ножевые РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:35:00+03:00

2025-04-12T19:35:00+03:00

2025-04-12T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году Хашим Абеди ошпарил горячим маслом сотрудников тюрьмы в графстве Дарем на севере Англии и нанес им ножевые ранения, трое из них пострадали, сообщает британский профсоюз работников исправительных учреждений POA."В неспровоцированном нападении на сотрудников в субботу 12 апреля участвовал заключенный-террорист Хашим Абеди, брат террориста-смертника на "Манчестер-Арене" Салмана Абеди. Сотрудники получили опасные для жизни травмы, в том числе ожоги и колотые раны после того, как Абеди вылил на них горячее масло, достал самодельное оружие и начал наносить ножевые ранения сотрудникам", - говорится в заявлении на сайте профсоюза.Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщает, что двоим пострадавшим все еще оказывается медицинская помощь, при этом один из них получил ранения в лицо и горло, и его пришлось доставить авиацией для проведения экстренной операции в больнице университета Джеймса Кука в городе Мидлсбро.Согласно газете Sun, другие сотрудники тюрьмы, подоспевшие на место нападения, "усмирили" нападавшего.Вечером 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде в комплексе "Манчестер-Арена" был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека, 12 из которых дети. Более 100 человек получили ранения. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Младший брат террориста Хашим также признал свою причастность к этому преступлению, он был экстрадирован в Британию из Ливии, а затем приговорён к 24 пожизненным срокам с правом подать прошение на досрочное освобождение не ранее, чем через 55 лет. Семьи погибших также выразили желание выяснить, причастен ли ещё один брат террориста Исмаил Абеди к взрыву, в частности, после того как стало известно, что за два года до теракта в его телефоне были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с ИГ*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250314/tjurmy-2005123975.html

https://ria.ru/20250407/britaniya-2009922089.html

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