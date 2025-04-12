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Британия приветствовала формирование нового правительства Сирии - РИА Новости, 12.04.2025
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00:02 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/britanija-2010825139.html
Британия приветствовала формирование нового правительства Сирии
Британия приветствовала формирование нового правительства Сирии - РИА Новости, 12.04.2025
Британия приветствовала формирование нового правительства Сирии
Заместитель политического координатора Великобритании Джесс Джамберт-Грей на заседании в СБ ООН, созванном Алжиром и Сомали в связи с израильскими атаками на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:02:00+03:00
2025-04-12T00:02:00+03:00
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биньямин нетаньяху
ахмед аш-шараа
башар асад
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заместитель политического координатора Великобритании Джесс Джамберт-Грей на заседании в СБ ООН, созванном Алжиром и Сомали в связи с израильскими атаками на Сирию, заявила, что руководство в Лондоне приветствовало формирование нового сирийского правительства, подтвердив свою полную готовность работать с сирийскими властями для поддержки всеобъемлющего, стабильного и процветающего будущего народа, передает информационное агентство САНА. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 29 марта объявил состав нового переходного правительства. Ключевые министры, в том числе главы МИД и министерства обороны, сохранили посты. В него вошла только одна женщина. "Сирия добилась прогресса в своем политическом переходе, и мы приветствуем объявление о формировании нового сирийского правительства и готовы работать с сирийским правительством для поддержки инклюзивного, стабильного и благополучного будущего сирийского народа", - приводит САНА слова Джамберт-Грей. Заместитель политического координатора Великобритании также отметила стремление руководства в Лондоне добиться полной защиты прав человека и неограниченного доступа к гуманитарной помощи в Сирии. Кроме того, Грей подтвердила обещание предоставить Сирии необходимую гуманитарную помощь в размере 207 миллионов долларов. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. В декабре прошлого года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны Исраэлем Кацом при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны, в свою очередь, отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. По итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
https://ria.ru/20250409/izrail-2010149962.html
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в мире, сирия, израиль, великобритания, биньямин нетаньяху, ахмед аш-шараа, башар асад, оон
В мире, Сирия, Израиль, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, ООН
Британия приветствовала формирование нового правительства Сирии

Великобритания на заседании СБ ООН выразила поддержку новому правительству Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заместитель политического координатора Великобритании Джесс Джамберт-Грей на заседании в СБ ООН, созванном Алжиром и Сомали в связи с израильскими атаками на Сирию, заявила, что руководство в Лондоне приветствовало формирование нового сирийского правительства, подтвердив свою полную готовность работать с сирийскими властями для поддержки всеобъемлющего, стабильного и процветающего будущего народа, передает информационное агентство САНА.
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 29 марта объявил состав нового переходного правительства. Ключевые министры, в том числе главы МИД и министерства обороны, сохранили посты. В него вошла только одна женщина.
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"Сирия добилась прогресса в своем политическом переходе, и мы приветствуем объявление о формировании нового сирийского правительства и готовы работать с сирийским правительством для поддержки инклюзивного, стабильного и благополучного будущего сирийского народа", - приводит САНА слова Джамберт-Грей.
Заместитель политического координатора Великобритании также отметила стремление руководства в Лондоне добиться полной защиты прав человека и неограниченного доступа к гуманитарной помощи в Сирии. Кроме того, Грей подтвердила обещание предоставить Сирии необходимую гуманитарную помощь в размере 207 миллионов долларов.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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В декабре прошлого года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны Исраэлем Кацом при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны, в свою очередь, отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. По итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
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