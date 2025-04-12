https://ria.ru/20250412/briks-2010947100.html
В Сербии призвали активизировать сотрудничество с БРИКС
В Сербии призвали активизировать сотрудничество с БРИКС - РИА Новости, 12.04.2025
В Сербии призвали активизировать сотрудничество с БРИКС
Власти Сербии считают, что стране нужно активизировать сотрудничество с БРИКС, у членства в объединении огромный потенциал, Белград мог начать со статуса... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:38:00+03:00
2025-04-12T23:38:00+03:00
2025-04-12T23:38:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Власти Сербии считают, что стране нужно активизировать сотрудничество с БРИКС, у членства в объединении огромный потенциал, Белград мог начать со статуса наблюдателя, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Мы считаем, что нам следует активизировать наше сотрудничество с группой БРИКС как в целом, так и со странами, входящими в группу по отдельности… Я лично считаю, что у нас есть огромный потенциал вступления в БРИКС, но мы могли бы начать со статуса наблюдателя. Для того, чтобы получить его, Сербии нужно получить приглашение. Мы считаем, что присоединиться к БРИКС выгодно", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству. По её словам, Белград устраивает концепция, которой придерживается объединение. "Большинство участников БРИКС — это страны, которые уважают нашу территориальную целостность и не признают независимость так называемого Косово. Раз Германия подписала свое стратегическое сотрудничество с Индией, раз Франция подписала крупнейшее инвестиционное соглашение с Китаем, то мы не видим никаких причин, по которым наши европейские партнеры должны возражать против нашего тесного сотрудничества с БРИКС", - подчеркнула министр. Она отметила, что вектор на вступление в БРИКС не означает отказ от процесса евроинтеграции. "Мы осознаем себя европейской страной, которая принадлежит не только географически, но цивилизационно к Европе… Но у ЕС есть некоторые хорошие стандарты, и Сербия пытается внедрить их. Мы не уверены, были ли заинтересованы в Брюсселе видеть Сербию полноправным членом ЕС. Это часто сводилось к тому, что Сербия много отдавала и получала гораздо меньше взамен. Однако традиционно наши отрасли экономики и торговля склоняются к ЕС, у нас было много инвесторов из стран-членов Союза", - объяснила Джурджевич-Стаменковски. Тем не менее, по её словам, Белград не раз уличал Брюссель в двойных стандартах. "Политика евроинтеграции перешла к нам по наследству и продолжалась после 2012 года с переменным успехом. Были времена, когда у нас была прочная связь с Брюсселем, а также периоды абсолютного молчания. Мы заметили, что Брюссель часто применял двойные стандарты к Сербии, особенно когда речь шла о Косово и Метохии", - подчеркнула министр. "Мы осознаем, что этот процесс может не закончиться полноценным членством в ЕС, поэтому Сербия не стремится только в Европейский союз. Мы ищем альтернативы на других направлениях. Параллельно с развитием наших отношений с ЕС, укрепляем отношения с КНР, которая в прошлом году была крупнейшим инвестором в Сербии, а также с Российской Федерацией и странами группы БРИКС", - заключила она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250411/briks-2010814865.html
https://ria.ru/20250410/tramp-2010572176.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, брюссель, белград (город), брикс, евросоюз
В мире, Сербия, Брюссель, Белград (город), БРИКС, Евросоюз
В Сербии призвали активизировать сотрудничество с БРИКС
Джурджевич-Стаменковски: Сербии нужно активизировать сотрудничество с БРИКС
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Власти Сербии считают, что стране нужно активизировать сотрудничество с БРИКС, у членства в объединении огромный потенциал, Белград мог начать со статуса наблюдателя, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски.
"Мы считаем, что нам следует активизировать наше сотрудничество с группой БРИКС
как в целом, так и со странами, входящими в группу по отдельности… Я лично считаю, что у нас есть огромный потенциал вступления в БРИКС, но мы могли бы начать со статуса наблюдателя. Для того, чтобы получить его, Сербии
нужно получить приглашение. Мы считаем, что присоединиться к БРИКС выгодно", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству.
По её словам, Белград
устраивает концепция, которой придерживается объединение.
"Большинство участников БРИКС — это страны, которые уважают нашу территориальную целостность и не признают независимость так называемого Косово
. Раз Германия
подписала свое стратегическое сотрудничество с Индией
, раз Франция
подписала крупнейшее инвестиционное соглашение с Китаем
, то мы не видим никаких причин, по которым наши европейские партнеры должны возражать против нашего тесного сотрудничества с БРИКС", - подчеркнула министр.
Она отметила, что вектор на вступление в БРИКС не означает отказ от процесса евроинтеграции.
"Мы осознаем себя европейской страной, которая принадлежит не только географически, но цивилизационно к Европе
… Но у ЕС
есть некоторые хорошие стандарты, и Сербия пытается внедрить их. Мы не уверены, были ли заинтересованы в Брюсселе
видеть Сербию полноправным членом ЕС. Это часто сводилось к тому, что Сербия много отдавала и получала гораздо меньше взамен. Однако традиционно наши отрасли экономики и торговля склоняются к ЕС, у нас было много инвесторов из стран-членов Союза", - объяснила Джурджевич-Стаменковски.
Тем не менее, по её словам, Белград не раз уличал Брюссель в двойных стандартах.
"Политика евроинтеграции перешла к нам по наследству и продолжалась после 2012 года с переменным успехом. Были времена, когда у нас была прочная связь с Брюсселем, а также периоды абсолютного молчания. Мы заметили, что Брюссель часто применял двойные стандарты к Сербии, особенно когда речь шла о Косово и Метохии", - подчеркнула министр.
"Мы осознаем, что этот процесс может не закончиться полноценным членством в ЕС, поэтому Сербия не стремится только в Европейский союз. Мы ищем альтернативы на других направлениях. Параллельно с развитием наших отношений с ЕС, укрепляем отношения с КНР, которая в прошлом году была крупнейшим инвестором в Сербии, а также с Российской Федерацией и странами группы БРИКС", - заключила она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.