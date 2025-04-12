https://ria.ru/20250412/braziliya-2010850890.html

Да Силва одобрил закон об ответе на пошлины против бразильских товаров

Да Силва одобрил закон об ответе на пошлины против бразильских товаров - РИА Новости, 12.04.2025

Да Силва одобрил закон об ответе на пошлины против бразильских товаров

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одобрил так называемый "Закон о взаимности", который допускает коммерческие ответные меры против стран, вводящих... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:08:00+03:00

2025-04-12T09:08:00+03:00

2025-04-12T09:08:00+03:00

введение трампом пошлин на импорт

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одобрил так называемый "Закон о взаимности", который допускает коммерческие ответные меры против стран, вводящих односторонние ограничения в отношении бразильских товаров, сообщил телеканал CNN Brasil. Сенат Бразилии на прошлой неделе одобрил проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США. Ранее правительство латиноамериканской страны заявляло, что Бразилия будет защищать интересы своих производителей в свете новых импортных пошлин США, которые нарушают обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО). "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу санкционировал так называемый "Закон о взаимности", который допускает коммерческие ответные меры против стран, которые вводят односторонние ограничения в отношении Бразилии", - отмечает телеканал. Телеканал напоминает, что одобрение закона конгрессом на прошлой неделе ускорилось из-за введения пошлин США. В итоге текст закона был одобрен президентом без права вето. Новый закон, по информации CNN Brasil, устанавливает критерии для приостановления коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, касающихся прав собственности, в ответ на действия, "которые влияют на конкурентоспособность" Бразилии в мире. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин ранее в интервью бразильскому изданию Folha de Pernambuco назвал несправедливым введение пошлин США в отношении товаров из страны, но заявил, что страна не будет вводить ответные меры на них. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250408/brazilija-2010014129.html

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010642575.html

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введение трампом пошлин на импорт, всемирная торговая организация (вто), луис инасиу лула да силва, дональд трамп, бразилия, сша, цены на нефть, в мире