Да Силва одобрил закон об ответе на пошлины против бразильских товаров
Лула да Силва одобрил закон, допускающий ответные меры за введение пошлин
Президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одобрил так называемый "Закон о взаимности", который допускает коммерческие ответные меры против стран, вводящих односторонние ограничения в отношении бразильских товаров, сообщил телеканал CNN Brasil.
Сенат Бразилии на прошлой неделе одобрил проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США. Ранее правительство латиноамериканской страны заявляло, что Бразилия будет защищать интересы своих производителей в свете новых импортных пошлин США, которые нарушают обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО).
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"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу санкционировал так называемый "Закон о взаимности", который допускает коммерческие ответные меры против стран, которые вводят односторонние ограничения в отношении Бразилии", - отмечает телеканал.
Телеканал напоминает, что одобрение закона конгрессом на прошлой неделе ускорилось из-за введения пошлин США. В итоге текст закона был одобрен президентом без права вето. Новый закон, по информации CNN Brasil, устанавливает критерии для приостановления коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, касающихся прав собственности, в ответ на действия, "которые влияют на конкурентоспособность" Бразилии в мире.
Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин ранее в интервью бразильскому изданию Folha de Pernambuco назвал несправедливым введение пошлин США в отношении товаров из страны, но заявил, что страна не будет вводить ответные меры на них.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.