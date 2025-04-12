https://ria.ru/20250412/boroda-2010793158.html

Раввин Борода: в Песах нужно провести внутреннюю ревизию

Раввин Борода: в Песах нужно провести внутреннюю ревизию - РИА Новости, 12.04.2025

Раввин Борода: в Песах нужно провести внутреннюю ревизию

Один из главных еврейских праздников Песах (еврейская Пасха) начинает отмечаться c заходом солнца в субботу. О его смыслах, обычаях седера (трапезы), визите... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:00:00+03:00

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2025-04-12T11:00:00+03:00

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Один из главных еврейских праздников Песах (еврейская Пасха) начинает отмечаться c заходом солнца в субботу. О его смыслах, обычаях седера (трапезы), визите освобожденного из плена Александра Труфанова в Москву, а также о благотворительной и просветительской деятельности Федерации еврейских общин России (ФЕОР) корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с президентом ФЕОР раввином Александром Бородой.– Александр Моисеевич в чем вы видите актуальность праздника Песах в наши дни?– Песах, как и все религиозные праздники, актуален вне зависимости от обстоятельств времени, и часто новый исторический контекст открывает новые смыслы праздников. Еврейские мудрецы указали на актуальность законов Песаха для всех будущих поколений: "В каждом поколении человек обязан смотреть на себя, будто он сам выходит из Египта". И речь здесь не только о том, чтобы "примерить" на себя исторические события, но и о том, чтобы определить свой собственный "Египет". Нужно провести внутреннюю ревизию и понять, что может держать нас в духовном рабстве: какое-то токсичное влияние, недобрые мысли, ложные стремления. Человеческой природе свойственно забывать об истинных ценностях, повторять свои ошибки или вновь возвращаться на неправильный путь. И людям нужен такой духовный импульс, чтобы освобождаться от всего плохого и двигаться дальше.– Появились ли в России у общины свои традиции Песаха?– Основные законы религиозных праздников не меняются. Единственной отличительной особенностью России я бы назвал большое количество общественных седеров (праздничные трапезы – ред.). Некоторые люди решают не устраивать седер дома, а приходят провести его вместе с общиной. Иногда седеры собирают до 600-800 человек. Я сам провожу такие седеры. И хоть в первые дни праздника нельзя пользоваться техникой и нужно говорить на такую большую аудиторию без микрофона, люди очень вовлечены, вместе читают и повторяют за мной текст пасхальной агады (рассказа об исходе из Египта и заповедях – ред.). Такое единение общины в праздник очень важно.– Что должно быть на столе в дни празднования Песаха? Что можно есть и пить, а что нельзя, и почему?– В Песах нельзя есть все, что приготовлено с использованием пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы. Такие продукты называются хамец (продукты, при приготовлении которых происходил процесс брожения, "квасное" – ред.), и евреям нельзя не только употреблять его, но и владеть им. Поэтому до начала праздника мы тщательно убираем дома, чтобы в них не осталось ни крошки квасного, оставшийся хамец уничтожаем или продаем.Есть заповедь в первые два дня Песаха есть мацу – тонкий пресный хлеб из муки и воды. В остальные дни это не обязательное правило. В первые два вечера на столах во время седера обязательно стоит специальная тарелка кеара. На ней должны лежать шесть продуктов: кусочек мяса на кости (зроа), яйцо (бейца), горькие травы или хрен (марор и хазерет), смесь из яблок, орехов и вина (харосет), лук или картофель (карпас). Во время седера нужно выпить четыре бокала вина – это память о четырех этапах освобождения евреев из Египта. В другие дни праздника нужно только соблюдать запрет на употребление квасного.– Можно ли угощать друзей и соседей-иноверцев?– Разумеется, можно угощать людей другой религии. Например, многие любят мацу. Также можно приглашать друзей неевреев на седеры.– На Песах принято дарить подарки?– Нет, но тем не менее люди могут обмениваться кошерным вином, продуктами или наборами для пасхального седера. Но это не является обязательной традицией.– Недавно был предотвращен теракт в синагоге. Усилены ли там и в других синагогах меры безопасности, особенно в праздничные дни?– Начиная с 7 октября 2023 года у нас усилены меры безопасности на всех религиозных и культурных объектах. В праздники и в дни, когда ожидается большое скопление людей, мы выставляем дополнительную охрану, рядом дежурят отряды полиции. Мы очень благодарны правоохранительным органам за бдительность и работу, которая позволяет предотвращать трагедии. Каждая новость о планируемом теракте вызывает очень разные эмоции. Хочется, чтобы правоохранителям удавалось все так же эффективно обнаруживать преступников. Но в то же время хочется, чтобы исчезла сама первопричина подобных явлений – ненависть, жестокость и маргинальная идеологическая пропаганда.– В преддверии Песах в Москву приезжал гражданин России и Израиля Александр Труфанов, освобожденный из плена ХАМАС, он встречался с общиной. Какое впечатление он на вас произвел?– То, что он вернулся живым после 498 дней плена, – это настоящее чудо. Его мама, бабушка и невеста сделали все, чтобы о Саше знали и молились евреи по всему миру. Поэтому освобождение Саши стало большой радостью для всех нас и, думаю, объединило нас чувством сопричастности к этому событию. Буквально на этой неделе мы лично встретились с Сашей и его семьей в Москве. Это невероятные люди, которые прошли через ужасные испытания и сохранили оптимизм, надежду и веру в добро. В них чувствуется настоящая духовная сила.– Что необходимо чтобы палестино-израильская война завершилась?– К сожалению, в современном мире трудно прогнозировать исход каких-либо конфликтов, потому что на них влияет множество обстоятельств. Но первое условие, которое позволит говорить о прекращении конфликта на данный момент, это окончательное освобождение всех заложников.– Как религиозные традиции помогают людям в трудные времена, что скажете в утешение тем, кто сейчас страдает от войны, потерь, страха за близких, несправедливости, болезней, уныния?– Религия способна дать духовную опору в сложных ситуациях, указать на практические способы того, как справляться с испытаниями. Духовные ориентиры помогают нам структурировать свою жизнь и находить смысл в происходящем. И даже если мы не видим явного смысла и причин в тех или иных событиях, мы можем понять, что не все нам доступно и, значит, таков замысел Всевышнего. Важно помнить, что человеку нужно помогать не только в трудные, но и в радостные периоды. Ведь иногда чувство комфорта и благополучия может пагубно влиять на человека, оно способно разрушать и на физическом, и на духовном уровне. Религия же помогает пройти через любую ситуацию, не теряя веры и правильных ценностей.– Какую помощь оказывает ФЕОР пострадавшим мирным жителям в зоне СВО и приграничье России, беженцам, а также другим категориям нуждающихся в течение года, и особенно в праздничные дни?– К каждому празднику мы рассылаем подарочные, продуктовые наборы в общины по всей стране. Традиционно в Песах мы направляем членам общины большое количество мацы. Безусловно, в последние годы мы уделяем особое внимание жителям приграничных регионов и тем, кто пострадал в ходе боевых действий. В районах, где сейчас объявлено чрезвычайное положение, также прошла раздача благотворительных наборов. Помимо этого, в прошлом году ФЕОР направил несколько партий гуманитарной помощи в Курскую область, провел в Крыму семинар для семей из пострадавших регионов, для них были устроены встречи с психологами, реабилитационные и развлекательные программы. И конечно подобная деятельность продолжится у нас в 2025 году.– Какие новые просветительские, культурные и научные проекты запланированы ФЕОР в Еврейском музее и центре толерантности?– Мы постоянно расширяем нашу проектную деятельность. На всех площадках регулярно проходят встречи, лекции, концерты, семинары и мастер-классы. В Еврейском музее и центре толерантности 9 апреля открылась выставка "Танец ХХ века", посвященная взаимодействию танца и живописи и диалогу, который существует между этими, казалось бы, различными видами искусства. Экспозиция получилась очень красивой и разнообразной. Приглашаю всех посетить ее. В конце апреля откроется выставка о Великой Отечественной Войне, а 9 мая мы традиционно отметим большим концертом и праздничной программой, которая продлится целый день, с угощениями, выставкой военной техники и участием крупных артистов и творческих коллективов Москвы. Продолжится наше сотрудничество с Российским этнографическим музеем. В рамках проекта "Культурный код народов России" мы проведем выставки о культурном и этническом многообразии России. Осенью запланирована персональная выставка творчества художника и архитектора Якова Черникова. Еще один выставочный проект будет посвящен еврейским свадебным обрядам. И конечно, к каждой выставке у нас запланирована дополнительная программа с лекциями, мастер-классами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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