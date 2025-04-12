https://ria.ru/20250412/blokada-2010915195.html

Евросоюз призвал Израиль прекратить блокаду сектора Газа

Евросоюз призвал Израиль прекратить блокаду сектора Газа - РИА Новости, 12.04.2025

Евросоюз призвал Израиль прекратить блокаду сектора Газа

Евросоюз крайне обеспокоен гуманитарной ситуацией в секторе Газа, призывает Израиль прекратить блокаду палестинского анклава и позволить возобновить поставки... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:25:00+03:00

2025-04-12T18:25:00+03:00

2025-04-12T18:25:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз крайне обеспокоен гуманитарной ситуацией в секторе Газа, призывает Израиль прекратить блокаду палестинского анклава и позволить возобновить поставки туда гуманитарной помощи, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС и еврокомиссаров по гуманитарным вопросам и Средиземноморью. "ЕС крайне обеспокоен сообщениями о гуманитарной ситуации в Газе, которые свидетельствуют об истощении запасов продовольствия, доставленных во время прекращения огня. Согласно международному гуманитарному праву, гуманитарная помощь должна поступать к тем, кто в ней нуждается. ЕС вновь призывает Израиль снять блокаду с сектора Газа, чтобы гуманитарная помощь начала поступать в больших объемах на всей территории анклава", - говорится в заявлении. ЕС также призвал привлечь к ответственности виновных в гибели 15 сотрудников гуманитарных организаций 23 февраля. "Слишком много израильтян и палестинцев пострадали, число погибших гражданских лиц в Газе неприемлемо", - говорится в документе. В этой связи в Брюсселе выступают за прекращение огня в Газе и освобождение заложников. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. Ранее в субботу в администрации Газы сообщили, что запасов топлива в медицинских учреждениях хватит на 15 дней. Согласно релизу департамента здравоохранения в секторе Газа, жертвами израильских ударов за последние 24 часа стал 21 человек, пострадали еще 64. Общее число погибших с 18 марта превысило 1,5 тысячи человек, ранения получили более 4 тысяч.

https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

https://ria.ru/20250302/egipet-2002630756.html

https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html

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в мире, израиль, средиземноморье, брюссель, биньямин нетаньяху, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году