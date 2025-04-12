https://ria.ru/20250412/bespilotniki-2010874077.html
В Курской области сбили три беспилотника
В Курской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 12.04.2025
В Курской области сбили три беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:03:00+03:00
2025-04-12T13:03:00+03:00
2025-04-12T13:04:00+03:00
курская область
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого апреля 2025 года в период с 11.30 до 12.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250411/lugansk-2010820691.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия
В Курской области сбили три беспилотника
ПВО сбила три украинских беспилотника в Курской области