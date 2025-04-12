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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:11 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2025
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:11:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двенадцатого апреля 2025 года около 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html
брянская область
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Панцирь на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"Двенадцатого апреля 2025 года около 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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