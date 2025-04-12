https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2025
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:11:00+03:00
2025-04-12T22:11:00+03:00
2025-04-12T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3a9bd89777f0e9237af0174f073df3ec.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двенадцатого апреля 2025 года около 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_08c2ad2f7d14ee74d056d83ede58d39a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью