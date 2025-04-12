https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2025

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:11:00+03:00

2025-04-12T22:11:00+03:00

2025-04-12T22:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

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россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двенадцатого апреля 2025 года около 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html

брянская область

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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф