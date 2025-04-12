https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html

На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов

На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов - РИА Новости, 12.04.2025

На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов

Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:19:00+03:00

2025-04-12T07:19:00+03:00

2025-04-12T07:26:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

ржд

динской район

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА."Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Также движение поездов на данном участке временно приостановлено, по состоянию на 07.00 мск задержан один пассажирский поезд.

https://ria.ru/20250412/pvo-2010846272.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

динской район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), ржд, динской район