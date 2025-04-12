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На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 12.04.2025 (обновлено: 07:26 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html
На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов
На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов - РИА Новости, 12.04.2025
На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов
Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:19:00+03:00
2025-04-12T07:26:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
ржд
динской район
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА."Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Также движение поездов на данном участке временно приостановлено, по состоянию на 07.00 мск задержан один пассажирский поезд.
https://ria.ru/20250412/pvo-2010846272.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), ржд, динской район
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РЖД, Динской район
На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов

На Кубани из-за падения БПЛА получила повреждения ж/д инфраструктура

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА.
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"Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Также движение поездов на данном участке временно приостановлено, по состоянию на 07.00 мск задержан один пассажирский поезд.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РЖДДинской район
 
 
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