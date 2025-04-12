https://ria.ru/20250412/berlin-2010933149.html
В Берлине мужчина с ножом напал на местного жителя
В Берлине мужчина с ножом напал на местного жителя - РИА Новости, 12.04.2025
В Берлине мужчина с ножом напал на местного жителя
Один человек погиб в результате нападения неизвестного с ножом на станции берлинского метро, преступник был задержан правоохранителями, его мотивы пока не... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:45:00+03:00
2025-04-12T20:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Один человек погиб в результате нападения неизвестного с ножом на станции берлинского метро, преступник был задержан правоохранителями, его мотивы пока не установлены, сообщает полиция Берлина. "Сегодня во второй половине дня на станции метро Софи-Шарлотте-Плац было совершено тяжкое уголовное преступление. Здесь на мужчину напали с холодным оружием, дело закончилось его гибелью", - сказал представитель полиции. Его заявление размещено в официальном аккаунте службы в соцсети X. Подозреваемый скрылся с места преступления. Сотрудники полиции догнали его на одной из ближайших улиц, но он стал угрожать им ножом, говорится в сообщении. "После этого правоохранителям пришлось много раз выстрелить в него, они остановили его и задержали. Однако он получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице", - добавил представитель полиции. Личность и мотивы нападавшего пока не установлены, начато расследование убийства. Движение на участке линии метро, где произошло происшествие, временно остановлено в обоих направлениях.
https://ria.ru/20250411/tesla-2010800145.html
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берлин (город), в мире, германия
Берлин (город), В мире, Германия
В Берлине мужчина с ножом напал на местного жителя
В Берлине один человек погиб после нападения мужчины с ножом
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Один человек погиб в результате нападения неизвестного с ножом на станции берлинского метро, преступник был задержан правоохранителями, его мотивы пока не установлены, сообщает полиция Берлина.
"Сегодня во второй половине дня на станции метро Софи-Шарлотте-Плац было совершено тяжкое уголовное преступление. Здесь на мужчину напали с холодным оружием, дело закончилось его гибелью", - сказал представитель полиции. Его заявление размещено в официальном аккаунте службы в соцсети X.
Подозреваемый скрылся с места преступления. Сотрудники полиции догнали его на одной из ближайших улиц, но он стал угрожать им ножом, говорится в сообщении.
"После этого правоохранителям пришлось много раз выстрелить в него, они остановили его и задержали. Однако он получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице", - добавил представитель полиции.
Личность и мотивы нападавшего пока не установлены, начато расследование убийства. Движение на участке линии метро, где произошло происшествие, временно остановлено в обоих направлениях.