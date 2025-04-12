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Белоруссия на полгода продлила лицензирование экспорта зерна - РИА Новости, 12.04.2025
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02:38 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/belorussija-2010834064.html
Белоруссия на полгода продлила лицензирование экспорта зерна
Белоруссия на полгода продлила лицензирование экспорта зерна - РИА Новости, 12.04.2025
Белоруссия на полгода продлила лицензирование экспорта зерна
Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:38:00+03:00
2025-04-12T02:38:00+03:00
экономика
белоруссия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. "Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении. В приложение включены 16 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки. Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем, случаи отказа в его выдаче. Основаниями для отказа в согласовании вывоза являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка Белоруссии в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров. Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии. Постановление вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует в течение шести месяцев. В прошлый раз Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна с 14 октября и также на полгода. Тогда оно распространялось на 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, включая гречиху, просо, семена подсолнечника. Похожие меры Белоруссия принимала и в 2023 году.
https://ria.ru/20241120/zerno-1984726834.html
https://ria.ru/20241011/belorussiya-1977497356.html
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экономика, белоруссия, евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Евразийский экономический союз
Белоруссия на полгода продлила лицензирование экспорта зерна

Правительство Белоруссии продлило лицензирование экспорта ряда видов зерна

© РИА Новости / Илья ПиталевПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Пшеница . Архивное фото
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении.
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В приложение включены 16 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки.
Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем, случаи отказа в его выдаче. Основаниями для отказа в согласовании вывоза являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка Белоруссии в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров.
Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии.
Постановление вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует в течение шести месяцев.
В прошлый раз Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна с 14 октября и также на полгода. Тогда оно распространялось на 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, включая гречиху, просо, семена подсолнечника. Похожие меры Белоруссия принимала и в 2023 году.
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