https://ria.ru/20250412/bakanov-2010892258.html
Нацпроект по космосу оценят по качеству, а не числу пусков, заявил Баканов
Нацпроект по космосу оценят по качеству, а не числу пусков, заявил Баканов - РИА Новости, 12.04.2025
Нацпроект по космосу оценят по качеству, а не числу пусков, заявил Баканов
Эффективность национального проекта по космосу будет оцениваться не по количеству запущенных ракет, а по уровню предоставляемых с помощью космической... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:15:00+03:00
2025-04-12T16:15:00+03:00
2025-04-12T16:15:00+03:00
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
день космонавтики — 2025
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Эффективность национального проекта по космосу будет оцениваться не по количеству запущенных ракет, а по уровню предоставляемых с помощью космической инфраструктуры услуг, сообщил в День космонавтики гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Мы чётко понимаем, по каким критериям будем оценивать результативность национального проекта. Это не просто количество запущенных ракет, а уровень услуг, который будет оценивать в охвате населения, скорости передачи данных, качестве и частоте съёмки земной поверхности, точности навигации и снижения себестоимости вывода килограмма полезного груза на орбиту", - сказал Баканов на праздничном мероприятии. "Всё это даст серьёзный эффект для экономики и науки, а также позволит укрепить обороноспособность страны", - добавил он.
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html
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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, день космонавтики — 2025
Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, День космонавтики — 2025
Нацпроект по космосу оценят по качеству, а не числу пусков, заявил Баканов
Баканов: нацпроект по космосу оценят по качеству услуг, а не по числу пусков