https://ria.ru/20250412/aviatsija-2010876955.html

Российская авиация поразила украинское авиапредприятие

Российская авиация поразила украинское авиапредприятие - РИА Новости, 12.04.2025

Российская авиация поразила украинское авиапредприятие

Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:40:00+03:00

2025-04-12T13:40:00+03:00

2025-04-12T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах", — отметили в ведомстве.Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)