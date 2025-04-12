Российская авиация поразила украинское авиапредприятие
Российская авиация поразила украинское авиапредприятие и гидропорт ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщило Минобороны.
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"Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.