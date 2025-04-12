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Российская авиация поразила украинское авиапредприятие - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 12.04.2025 (обновлено: 14:16 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/aviatsija-2010876955.html
Российская авиация поразила украинское авиапредприятие
Российская авиация поразила украинское авиапредприятие - РИА Новости, 12.04.2025
Российская авиация поразила украинское авиапредприятие
Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:40:00+03:00
2025-04-12T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах", — отметили в ведомстве.Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html
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украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация поразила украинское авиапредприятие

Российская авиация поразила украинское авиапредприятие и гидропорт ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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