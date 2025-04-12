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Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 12.04.2025 (обновлено: 15:05 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ataki-2010885583.html
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты - РИА Новости, 12.04.2025
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты
Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:57:00+03:00
2025-04-12T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
турция
украина
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я передал нашим турецким коллегам, министру (иностранных дел Турции Хакану - ред.) Фидану то же, что мы передали американцам, в ООН, ОБСЕ - список фактов, где задокументированы украинские атаки по российской энергоинфраструктуре за последние три недели", - сказал он в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.Как отметил Лавров, несмотря на мораторий на удары по энергоинфраструктуре, киевский режим почти каждый день наносил удары по энергообьектам РФ.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250412/dipforum-2010879199.html
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881053.html
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россия, в мире, турция, украина, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, оон, обсе, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Турция, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты

Москва передала Турции список украинских атак на российские энергообъекты

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я передал нашим турецким коллегам, министру (иностранных дел Турции Хакану - ред.) Фидану то же, что мы передали американцам, в ООН, ОБСЕ - список фактов, где задокументированы украинские атаки по российской энергоинфраструктуре за последние три недели", - сказал он в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
Ажиотаж перед выступлением Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж
Вчера, 14:30
Как отметил Лавров, несмотря на мораторий на удары по энергоинфраструктуре, киевский режим почти каждый день наносил удары по энергообьектам РФ.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лавров с одобрением отнесся к титулу "рок-звезды" дипломатии
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреТурцияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампООНОБСЕВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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