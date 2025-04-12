https://ria.ru/20250412/ataki-2010885583.html
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты - РИА Новости, 12.04.2025
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты
Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:57:00+03:00
2025-04-12T14:57:00+03:00
2025-04-12T15:05:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я передал нашим турецким коллегам, министру (иностранных дел Турции Хакану - ред.) Фидану то же, что мы передали американцам, в ООН, ОБСЕ - список фактов, где задокументированы украинские атаки по российской энергоинфраструктуре за последние три недели", - сказал он в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.Как отметил Лавров, несмотря на мораторий на удары по энергоинфраструктуре, киевский режим почти каждый день наносил удары по энергообьектам РФ.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250412/dipforum-2010879199.html
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Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты
Москва передала Турции список украинских атак на российские энергообъекты