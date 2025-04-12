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Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 12.04.2025 (обновлено: 13:16 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html
Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты
Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 12.04.2025
Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты
Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:06:00+03:00
2025-04-12T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Уточняется, что украинские войска совершали атаки на объекты в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.
https://ria.ru/20250412/rada-2010863087.html
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты

Минобороны: Украина за сутки пять раз атаковала российские объекты энергетики

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские войска совершали атаки на объекты в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.
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