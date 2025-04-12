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Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты
Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 12.04.2025
Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты
Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:06:00+03:00
2025-04-12T13:06:00+03:00
2025-04-12T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Уточняется, что украинские войска совершали атаки на объекты в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.
https://ria.ru/20250412/rada-2010863087.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты
Минобороны: Украина за сутки пять раз атаковала российские объекты энергетики