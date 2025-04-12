https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html

Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты

Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 12.04.2025

Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты

Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:06:00+03:00

2025-04-12T13:06:00+03:00

2025-04-12T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Уточняется, что украинские войска совершали атаки на объекты в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.

https://ria.ru/20250412/rada-2010863087.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, вооруженные силы украины