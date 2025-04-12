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В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 12.04.2025
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека
Один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, ещё один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка, сообщил глава российской РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:51:00+03:00
2025-04-12T11:51:00+03:00
2025-04-12T11:51:00+03:00
харьковская область
белгородская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, ещё один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по мирному жителю села Воробьёвка Купянского района, который двигался на велосипеде к себе домой. К сожалению, от удара украинского беспилотника, получив многочисленные осколочные ранения, мужчина погиб", - сообщил Ганчев. По его словам, еще один пожилой мужчина получил ранения в селе Таволжанка при обстреле ВСУ, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице в Белгородской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Харьковская область, Белгородская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека
В Харьковской области при атаке дрона и обстреле погибли два человека