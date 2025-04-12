https://ria.ru/20250412/ataki-2010865610.html

В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека

В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 12.04.2025

В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека

Один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, ещё один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка, сообщил глава российской РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:51:00+03:00

2025-04-12T11:51:00+03:00

2025-04-12T11:51:00+03:00

харьковская область

белгородская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, ещё один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по мирному жителю села Воробьёвка Купянского района, который двигался на велосипеде к себе домой. К сожалению, от удара украинского беспилотника, получив многочисленные осколочные ранения, мужчина погиб", - сообщил Ганчев. По его словам, еще один пожилой мужчина получил ранения в селе Таволжанка при обстреле ВСУ, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице в Белгородской области.

https://ria.ru/20250412/gorlovka-2010856680.html

харьковская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия