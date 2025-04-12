Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ataki-2010865610.html
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 12.04.2025
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека
Один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, ещё один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка, сообщил глава российской РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:51:00+03:00
2025-04-12T11:51:00+03:00
харьковская область
белгородская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, ещё один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по мирному жителю села Воробьёвка Купянского района, который двигался на велосипеде к себе домой. К сожалению, от удара украинского беспилотника, получив многочисленные осколочные ранения, мужчина погиб", - сообщил Ганчев. По его словам, еще один пожилой мужчина получил ранения в селе Таволжанка при обстреле ВСУ, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице в Белгородской области.
https://ria.ru/20250412/gorlovka-2010856680.html
харьковская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Харьковская область, Белгородская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Харьковской области при обстрелах ВСУ погибли два человека

В Харьковской области при атаке дрона и обстреле погибли два человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, ещё один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"Украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по мирному жителю села Воробьёвка Купянского района, который двигался на велосипеде к себе домой. К сожалению, от удара украинского беспилотника, получив многочисленные осколочные ранения, мужчина погиб", - сообщил Ганчев.
По его словам, еще один пожилой мужчина получил ранения в селе Таволжанка при обстреле ВСУ, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице в Белгородской области.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Горловке из-за обстрела погибла женщина
10:02
 
Харьковская областьБелгородская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала