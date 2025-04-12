Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 12.04.2025 (обновлено: 02:33 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/armiya-2010832722.html
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады - РИА Новости, 12.04.2025
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
С 1 октября оклады ряда военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти увеличиваются в 1,045 раза, свидетельствует постановление правительства на портале РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:15:00+03:00
2025-04-12T02:33:00+03:00
россия
армия россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/59/1498185978_0:204:2501:1610_1920x0_80_0_0_bdba0e94c421a356fa371a3557d56eb8.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. С 1 октября оклады ряда военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти увеличиваются в 1,045 раза, свидетельствует постановление правительства на портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту... размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву... размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям... сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной пожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи", — подчеркивается в документе. При этом, согласно его второму пункту, оклады округляют до целого рубля в сторону увеличения. В четвертом же говорится, что на выплаты средств пойдут бюджетные ассигнования федерального бюджета.
https://ria.ru/20250228/pensionery-2002085605.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/59/1498185978_42:0:2458:1812_1920x0_80_0_0_2bf674ae0ccd627a4e2ca53a0f5985ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армия россии, общество
Россия, Армия России, Общество
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады

Размеры окладов военнослужащих с 1 октября повысят в 1,045 раза

© РИА Новости / Николай Журавлев | Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в медиабанк
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. С 1 октября оклады ряда военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти увеличиваются в 1,045 раза, свидетельствует постановление правительства на портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту... размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву... размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям... сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной пожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи", — подчеркивается в документе.
При этом, согласно его второму пункту, оклады округляют до целого рубля в сторону увеличения. В четвертом же говорится, что на выплаты средств пойдут бюджетные ассигнования федерального бюджета.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты
28 февраля, 02:13
 
РоссияАрмия РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала