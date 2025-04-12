https://ria.ru/20250412/armiya-2010832722.html

Военнослужащим с 1 октября повысят оклады

Военнослужащим с 1 октября повысят оклады - РИА Новости, 12.04.2025

Военнослужащим с 1 октября повысят оклады

С 1 октября оклады ряда военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти увеличиваются в 1,045 раза, свидетельствует постановление правительства на портале РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:15:00+03:00

2025-04-12T02:15:00+03:00

2025-04-12T02:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. С 1 октября оклады ряда военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти увеличиваются в 1,045 раза, свидетельствует постановление правительства на портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту... размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву... размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям... сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной пожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи", — подчеркивается в документе. При этом, согласно его второму пункту, оклады округляют до целого рубля в сторону увеличения. В четвертом же говорится, что на выплаты средств пойдут бюджетные ассигнования федерального бюджета.

https://ria.ru/20250228/pensionery-2002085605.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армия россии, общество