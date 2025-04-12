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Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда - РИА Новости, 12.04.2025
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05:59 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/argentina-2010843196.html
Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда
Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда - РИА Новости, 12.04.2025
Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда
Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:59:00+03:00
2025-04-12T05:59:00+03:00
аргентина
хавьер милей
луис капуто
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда. "С этого момента мы ликвидируем ограничения на обмен (долларов - ред) из аргентинской экономики навсегда", - сказал он, обращаясь к гражданам страны. В пятницу министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил журналистам, что с 14 апреля власти снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан. Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу. Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.
https://ria.ru/20250412/argentina-2010828229.html
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аргентина, хавьер милей, луис капуто
Аргентина, Хавьер Милей, Луис Капуто
Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда

Президент Аргентины Милей: ограничения на покупку долларов сняты навсегда

© Fotolia / GivagaАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Fotolia / Givaga
Американский доллар. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда.
"С этого момента мы ликвидируем ограничения на обмен (долларов - ред) из аргентинской экономики навсегда", - сказал он, обращаясь к гражданам страны.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Прокурор попросил доступ к банковской тайне президента Аргентины
00:52
В пятницу министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил журналистам, что с 14 апреля власти снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан.
Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу.
Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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АргентинаХавьер МилейЛуис Капуто
 
 
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