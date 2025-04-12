https://ria.ru/20250412/argentina-2010843196.html

Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда

Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда - РИА Новости, 12.04.2025

Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:59:00+03:00

2025-04-12T05:59:00+03:00

2025-04-12T05:59:00+03:00

аргентина

хавьер милей

луис капуто

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда. "С этого момента мы ликвидируем ограничения на обмен (долларов - ред) из аргентинской экономики навсегда", - сказал он, обращаясь к гражданам страны. В пятницу министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил журналистам, что с 14 апреля власти снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан. Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу. Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.

https://ria.ru/20250412/argentina-2010828229.html

https://ria.ru/20241212/argentina-1988726285.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аргентина, хавьер милей, луис капуто