МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов
Власти Аргентины согласовали с МВФ выделение стране 20 миллиардов долларов
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Аргентинские власти согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже на следующей неделе, говорится в заявлении ЦБ и министерства экономики Аргентины.
Аргентинский министр экономики Луис Капуто 27 марта заявил, что власти Аргентины рассчитывают получить в рамках нового соглашения с МВФ 20 миллиардов долларов.
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"Укрепление экономической программы будет финансово поддержано новым механизмом расширенного финансирования, согласованным с Международным валютным фондом на сумму в 20 миллиардов долларов, из которых 15 миллиардов долларов будут доступными в 2025 году", - отметил ЦБ.
Капуто, в свою очередь, сообщил журналистам, что 12 миллиардов долларов будут выделены незамедлительно и поступят 15 апреля.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ, дающий властям право на заключение новых договоренностей с фондом, при этом в указе не были прописаны ни условия, ни параметры, ни объемы сделки. Лишь отмечалось, что средства пойдут на погашение долговых обязательств перед ЦБ и урегулирование прежней задолженности перед фондом. Парламент Аргентины поддержал президента и разрешил заключить соглашение с фондом.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре того же года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Долг, который был реструктурирован, до сих пор не выплачен.
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