https://ria.ru/20250412/argentina-2010831098.html

МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов

МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.04.2025

МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов

Аргентинские власти согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже на... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T01:42:00+03:00

2025-04-12T01:42:00+03:00

2025-04-12T01:42:00+03:00

экономика

аргентина

луис капуто

хавьер милей

мвф

центральный банк рф (цб рф)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Аргентинские власти согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже на следующей неделе, говорится в заявлении ЦБ и министерства экономики Аргентины. Аргентинский министр экономики Луис Капуто 27 марта заявил, что власти Аргентины рассчитывают получить в рамках нового соглашения с МВФ 20 миллиардов долларов. "Укрепление экономической программы будет финансово поддержано новым механизмом расширенного финансирования, согласованным с Международным валютным фондом на сумму в 20 миллиардов долларов, из которых 15 миллиардов долларов будут доступными в 2025 году", - отметил ЦБ. Капуто, в свою очередь, сообщил журналистам, что 12 миллиардов долларов будут выделены незамедлительно и поступят 15 апреля. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ, дающий властям право на заключение новых договоренностей с фондом, при этом в указе не были прописаны ни условия, ни параметры, ни объемы сделки. Лишь отмечалось, что средства пойдут на погашение долговых обязательств перед ЦБ и урегулирование прежней задолженности перед фондом. Парламент Аргентины поддержал президента и разрешил заключить соглашение с фондом. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре того же года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Долг, который был реструктурирован, до сих пор не выплачен.

https://ria.ru/20240922/argentina-1974060445.html

https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010381887.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, аргентина, луис капуто , хавьер милей, мвф, центральный банк рф (цб рф)