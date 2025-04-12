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МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.04.2025
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01:42 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/argentina-2010831098.html
МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов
МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.04.2025
МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов
Аргентинские власти согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T01:42:00+03:00
2025-04-12T01:42:00+03:00
экономика
аргентина
луис капуто
хавьер милей
мвф
центральный банк рф (цб рф)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Аргентинские власти согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже на следующей неделе, говорится в заявлении ЦБ и министерства экономики Аргентины. Аргентинский министр экономики Луис Капуто 27 марта заявил, что власти Аргентины рассчитывают получить в рамках нового соглашения с МВФ 20 миллиардов долларов. "Укрепление экономической программы будет финансово поддержано новым механизмом расширенного финансирования, согласованным с Международным валютным фондом на сумму в 20 миллиардов долларов, из которых 15 миллиардов долларов будут доступными в 2025 году", - отметил ЦБ. Капуто, в свою очередь, сообщил журналистам, что 12 миллиардов долларов будут выделены незамедлительно и поступят 15 апреля. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ, дающий властям право на заключение новых договоренностей с фондом, при этом в указе не были прописаны ни условия, ни параметры, ни объемы сделки. Лишь отмечалось, что средства пойдут на погашение долговых обязательств перед ЦБ и урегулирование прежней задолженности перед фондом. Парламент Аргентины поддержал президента и разрешил заключить соглашение с фондом. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре того же года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Долг, который был реструктурирован, до сих пор не выплачен.
https://ria.ru/20240922/argentina-1974060445.html
https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010381887.html
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экономика, аргентина, луис капуто , хавьер милей, мвф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Аргентина, Луис Капуто , Хавьер Милей, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МВФ выделило Аргентине 20 миллиардов долларов

Власти Аргентины согласовали с МВФ выделение стране 20 миллиардов долларов

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Аргентинские власти согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже на следующей неделе, говорится в заявлении ЦБ и министерства экономики Аргентины.
Аргентинский министр экономики Луис Капуто 27 марта заявил, что власти Аргентины рассчитывают получить в рамках нового соглашения с МВФ 20 миллиардов долларов.
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"Укрепление экономической программы будет финансово поддержано новым механизмом расширенного финансирования, согласованным с Международным валютным фондом на сумму в 20 миллиардов долларов, из которых 15 миллиардов долларов будут доступными в 2025 году", - отметил ЦБ.
Капуто, в свою очередь, сообщил журналистам, что 12 миллиардов долларов будут выделены незамедлительно и поступят 15 апреля.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ, дающий властям право на заключение новых договоренностей с фондом, при этом в указе не были прописаны ни условия, ни параметры, ни объемы сделки. Лишь отмечалось, что средства пойдут на погашение долговых обязательств перед ЦБ и урегулирование прежней задолженности перед фондом. Парламент Аргентины поддержал президента и разрешил заключить соглашение с фондом.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре того же года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Долг, который был реструктурирован, до сих пор не выплачен.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах
10 апреля, 08:15
 
ЭкономикаАргентинаЛуис КапутоХавьер МилейМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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