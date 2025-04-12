https://ria.ru/20250412/argentina-2010829924.html

Власти Аргентины снимут ограничения на продажу долларов

Власти Аргентины снимут ограничения на продажу долларов - РИА Новости, 12.04.2025

Власти Аргентины снимут ограничения на продажу долларов

Власти Аргентины с понедельника снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан, сообщил журналистам аргентинский министр РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T01:14:00+03:00

2025-04-12T01:14:00+03:00

2025-04-12T01:14:00+03:00

аргентина

луис капуто

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Власти Аргентины с понедельника снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан, сообщил журналистам аргентинский министр экономики Луис Капуто. Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу. Президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны. "Начиная с понедельника, мы снимаем обменные ограничения (на покупку-продажу долларов для граждан - ред.)", - сказал Капуто. После вступления в должность президента Милей планировал резко снизить расходы госсектора, провести налоговые реформы и масштабную приватизацию, снять значительную часть ограничений на внешнюю торговлю, существенно облегчив импорт, перевести страну на доллары, "обнулить" участие государства в проектах по строительству инфраструктуры, так как в бюджете на это нет средств.

https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010381887.html

https://ria.ru/20241212/argentina-1988726285.html

аргентина

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Дарья Буймова

аргентина, луис капуто , хавьер милей, в мире