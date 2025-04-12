https://ria.ru/20250412/argentina-2010828229.html

Прокурор попросил доступ к банковской тайне президента Аргентины

Прокурор попросил доступ к банковской тайне президента Аргентины - РИА Новости, 12.04.2025

Прокурор попросил доступ к банковской тайне президента Аргентины

Прокурор попросил суд предоставить доступ к банковской и налоговой тайне президента Аргентины Хавьера Милея и его сестры Карины в рамках дела о криптовалюте,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T00:52:00+03:00

2025-04-12T00:52:00+03:00

2025-04-12T00:52:00+03:00

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хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Прокурор попросил суд предоставить доступ к банковской и налоговой тайне президента Аргентины Хавьера Милея и его сестры Карины в рамках дела о криптовалюте, сообщили РИА Новости источники в суде. "Федеральный прокурор Эдуардо Таиано ходатайствовал о доступе к налоговой и банковской тайне президента Хавьера Милея и его сестры в рамках расследования дела о Libra", - сказал собеседник агентства. Президент Аргентины в середине февраля опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Как сообщил местный телеканал TN, прокуратура начала расследование по искам, поданным против Милея из-за скандала с криптовалютой. Всего было подано 112 исков. Его обвиняют в мошенничестве, нарушении этики, проведении переговоров, не отвечающих занимаемой госдолжности, в участии в незаконной организации и взяточничестве. Оппозиционная партия "Союз за родину", как и обещала, направила в парламент предложение об импичменте президенту. Кроме того, оппозиционные депутаты Аргентины подали заявление в суд, в котором обвинили сестру президента и одновременно главу его секретариата Карину Милей в получении взяток.

https://ria.ru/20250409/argentina-2010133766.html

https://ria.ru/20250216/argentina-1999640254.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, хавьер милей