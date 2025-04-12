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В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа - РИА Новости, 12.04.2025
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02:18 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/arest-2010832871.html
В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа - РИА Новости, 12.04.2025
В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
Агенты ФБР задержали мужчину в штате Пенсильвания, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц, сообщило министерство... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:18:00+03:00
2025-04-12T02:18:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Агенты ФБР задержали мужчину в штате Пенсильвания, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц, сообщило министерство юстиции США в пятницу. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, ФБР получило сведения о публикациях на платформе YouTube под ником Mr Satan. Расследование показало, что тридцатидвухлетий Шон Мопер, скрывавшийся за ником, сделал посты между 15 января и 5 апреля. В ходе расследования было также установлено, что Монпер приобрел огнестрельное оружие после инаугурации Трампа. "Тридцатидвухлетий Шон Мопер, житель города Батлер Пенсильвании,... обвиняется в том, что он угрожал напасть и убить президента Дональда Трампа, других должностных лиц США и агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE)", - говорится в заявлении на сайте министерства юстиции. Ведомство также приводит публикации Мопера, в которых он называет сотрудников иммиграционной и таможенной службы США "террористами", а также утверждает, что необходимо "начать убивать" Трампа, американского предпринимателя Илона Маска и глав всех ведомств, которых назначил президент. Сотрудники ФБР задержали мужчину 9 апреля.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР
В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

ФБР задержало мужчину, угрожавшего убить Трампа и других высокопоставленных лиц

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Агенты ФБР задержали мужчину в штате Пенсильвания, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц, сообщило министерство юстиции США в пятницу.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, ФБР получило сведения о публикациях на платформе YouTube под ником Mr Satan. Расследование показало, что тридцатидвухлетий Шон Мопер, скрывавшийся за ником, сделал посты между 15 января и 5 апреля. В ходе расследования было также установлено, что Монпер приобрел огнестрельное оружие после инаугурации Трампа.
"Тридцатидвухлетий Шон Мопер, житель города Батлер Пенсильвании,... обвиняется в том, что он угрожал напасть и убить президента Дональда Трампа, других должностных лиц США и агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE)", - говорится в заявлении на сайте министерства юстиции.
Ведомство также приводит публикации Мопера, в которых он называет сотрудников иммиграционной и таможенной службы США "террористами", а также утверждает, что необходимо "начать убивать" Трампа, американского предпринимателя Илона Маска и глав всех ведомств, которых назначил президент. Сотрудники ФБР задержали мужчину 9 апреля.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях
25 января, 20:59
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампИлон МаскФБР
 
 
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