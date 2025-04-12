https://ria.ru/20250412/arest-2010832871.html

В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа - РИА Новости, 12.04.2025

В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

Агенты ФБР задержали мужчину в штате Пенсильвания, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц, сообщило министерство... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:18:00+03:00

2025-04-12T02:18:00+03:00

2025-04-12T02:18:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Агенты ФБР задержали мужчину в штате Пенсильвания, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц, сообщило министерство юстиции США в пятницу. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, ФБР получило сведения о публикациях на платформе YouTube под ником Mr Satan. Расследование показало, что тридцатидвухлетий Шон Мопер, скрывавшийся за ником, сделал посты между 15 января и 5 апреля. В ходе расследования было также установлено, что Монпер приобрел огнестрельное оружие после инаугурации Трампа. "Тридцатидвухлетий Шон Мопер, житель города Батлер Пенсильвании,... обвиняется в том, что он угрожал напасть и убить президента Дональда Трампа, других должностных лиц США и агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE)", - говорится в заявлении на сайте министерства юстиции. Ведомство также приводит публикации Мопера, в которых он называет сотрудников иммиграционной и таможенной службы США "террористами", а также утверждает, что необходимо "начать убивать" Трампа, американского предпринимателя Илона Маска и глав всех ведомств, которых назначил президент. Сотрудники ФБР задержали мужчину 9 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, фбр