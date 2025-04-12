Рейтинг@Mail.ru
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/anapa-2010897829.html
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе - РИА Новости, 12.04.2025
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе
Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет об участке недалеко от устья реки Можепсин,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:44:00+03:00
2025-04-12T16:44:00+03:00
происшествия
анапа
тимашевский район
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818224_0:49:2295:1340_1920x0_80_0_0_4f689581e3a4a87a07c77e4e6ed19414.jpg
КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет об участке недалеко от устья реки Можепсин, сообщили в оперштабе Кубани. "Двенадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на одном участке береговой линии Анапы. Представители муниципалитета (Тимашевского района - ред.) работают на участке берега недалеко от устья реки Можепсин", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html
анапа
тимашевский район
керченский пролив
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818224_152:0:2295:1607_1920x0_80_0_0_2ff2fb53e572d22c0775f7bbcacf93ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, тимашевский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, россия
Происшествия, Анапа, Тимашевский район, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Россия
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе

Только на одном участке побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет об участке недалеко от устья реки Можепсин, сообщили в оперштабе Кубани.
"Двенадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на одном участке береговой линии Анапы. Представители муниципалитета (Тимашевского района - ред.) работают на участке берега недалеко от устья реки Можепсин", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Уборка мазута у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов
11 апреля, 13:07
 
ПроисшествияАнапаТимашевский районКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала