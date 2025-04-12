https://ria.ru/20250412/anapa-2010897829.html
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе - РИА Новости, 12.04.2025
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе
Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет об участке недалеко от устья реки Можепсин,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:44:00+03:00
2025-04-12T16:44:00+03:00
2025-04-12T16:44:00+03:00
происшествия
анапа
тимашевский район
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет об участке недалеко от устья реки Можепсин, сообщили в оперштабе Кубани. "Двенадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на одном участке береговой линии Анапы. Представители муниципалитета (Тимашевского района - ред.) работают на участке берега недалеко от устья реки Можепсин", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html
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происшествия, анапа, тимашевский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, россия
Происшествия, Анапа, Тимашевский район, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Россия
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута в Анапе
Только на одном участке побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута