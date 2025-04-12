https://ria.ru/20250412/al-jazeera-2010889665.html

Топлива в медучреждениях сектора Газа хватит на 15 дней, сообщили СМИ

Топлива в медучреждениях сектора Газа хватит на 15 дней, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2025

Топлива в медучреждениях сектора Газа хватит на 15 дней, сообщили СМИ

Запасов топлива в медицинских учреждениях сектора Газа хватит на 15 дней, сообщил в эфире телеканала Al-Jazeera глава отдела полевых госпиталей в департаменте... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:13:00+03:00

2025-04-12T16:13:00+03:00

2025-04-12T16:13:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

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сектор газа

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Запасов топлива в медицинских учреждениях сектора Газа хватит на 15 дней, сообщил в эфире телеканала Al-Jazeera глава отдела полевых госпиталей в департаменте здравоохранения Газы Марван аль-Хамас. "Запасов топлива в медицинских учреждениях Газы хватит лишь на 15 дней… Ежедневно в результате продолжающихся израильских бомбардировок в секторе Газа гибнет порядка 50 человек, ранения получают еще около 200", - заявил он. Согласно релизу департамента здравоохранения Газы, жертвами израильских ударов за последние 24 часа стал 21 человек, пострадали еще 64. Общее число погибших с 18 марта превысило 1,5 тысячи человек, ранения получили более 4 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250412/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина