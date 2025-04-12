https://ria.ru/20250412/akter-2010909313.html

В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии актера Ильи Деля

В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии актера Ильи Деля - РИА Новости, 12.04.2025

В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии актера Ильи Деля

Актер Илья Дель получил травму во время бытового конфликта, он находится в больнице, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета, где служит РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:54:00+03:00

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2025-04-12T17:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Актер Илья Дель получил травму во время бытового конфликта, он находится в больнице, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета, где служит Дель. "Дель получил травму во время бытового конфликта у себя дома, сейчас он в больнице", – сказала собеседница агентства, не уточнив характер травмы. По ее словам, пострадавший актер находится "в адекватном состоянии", его жизни ничего не угрожает. По данным регионального телеканала "78", Дель получил ножевое ранение, которое ему якобы нанесла актриса Александра Дроздова во время семейного конфликта. Официальным комментарием правоохранительных органов по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает. Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо работы в театре, актер снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".

https://ria.ru/20241111/moskva-1983136006.html

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россия, происшествия