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Взрыв у офиса железнодорожной компании в Афинах причинил небольшой ущерб - РИА Новости, 12.04.2025
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01:20 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/afiny-2010830295.html
Взрыв у офиса железнодорожной компании в Афинах причинил небольшой ущерб
Взрыв у офиса железнодорожной компании в Афинах причинил небольшой ущерб - РИА Новости, 12.04.2025
Взрыв у офиса железнодорожной компании в Афинах причинил небольшой ущерб
Взрыв бомбы возле офиса греческой железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в Афинах причинил незначительный ущерб, сообщила полиция Греции. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T01:20:00+03:00
2025-04-12T01:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Взрыв бомбы возле офиса греческой железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в Афинах причинил незначительный ущерб, сообщила полиция Греции. Бомба взорвалась вечером в пятницу. "В пятницу, 11 апреля 2025 года, в 20.53 (время совпадет с Москвой - ред.) неизвестный позвонил в газету "Эфимерида тон синдактон" и на сайт zougla.gr с сообщением о закладке взрывного устройства в офисе компании Hellenic Train на проспекте Сингру, дав времени 35-40 минут. Район был немедленно блокирован полицейскими, которые поспешили к месту происшествия, перенаправляя движение транспорта. Устройство взорвалось в 21.30, причинив лишь незначительный материальный ущерб", - говорится в сообщении полиции Греции. Предварительное расследование проводит Управление по предотвращению насильственных преступлений. Греческие СМИ сообщили, что возле офиса компании была оставлена дорожная сумка с закрытой на замок молнией. Пиротехники не смогли осуществить контролируемый взрыв, поскольку устройство взорвалось в указанное в телефонном звонке время, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. Телевидение показало момент взрыва и оставленную сумку, попавшие на видеозаписи камер наблюдения. Подобный взрыв произошел возле министерства труда примерно полтора года назад, отметил телеканал. Компания Hellenic Train находится в центре критики после железнодорожной трагедии 28 февраля 2023 года, когда в столкновении скоростного пассажирского поезда и грузового поезда погибли 57 человек, в основном студенты.
https://ria.ru/20250330/iran-2008278142.html
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в мире, греция, афины, москва
В мире, Греция, Афины, Москва
Взрыв у офиса железнодорожной компании в Афинах причинил небольшой ущерб

Взрыв бомбы у офиса Hellenic Train в Афинах причинил незначительный ущерб

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Взрыв бомбы возле офиса греческой железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в Афинах причинил незначительный ущерб, сообщила полиция Греции.
Бомба взорвалась вечером в пятницу.
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"В пятницу, 11 апреля 2025 года, в 20.53 (время совпадет с Москвой - ред.) неизвестный позвонил в газету "Эфимерида тон синдактон" и на сайт zougla.gr с сообщением о закладке взрывного устройства в офисе компании Hellenic Train на проспекте Сингру, дав времени 35-40 минут. Район был немедленно блокирован полицейскими, которые поспешили к месту происшествия, перенаправляя движение транспорта. Устройство взорвалось в 21.30, причинив лишь незначительный материальный ущерб", - говорится в сообщении полиции Греции.
Предварительное расследование проводит Управление по предотвращению насильственных преступлений.
Греческие СМИ сообщили, что возле офиса компании была оставлена дорожная сумка с закрытой на замок молнией.
Пиротехники не смогли осуществить контролируемый взрыв, поскольку устройство взорвалось в указанное в телефонном звонке время, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.
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Телевидение показало момент взрыва и оставленную сумку, попавшие на видеозаписи камер наблюдения.
Подобный взрыв произошел возле министерства труда примерно полтора года назад, отметил телеканал.
Компания Hellenic Train находится в центре критики после железнодорожной трагедии 28 февраля 2023 года, когда в столкновении скоростного пассажирского поезда и грузового поезда погибли 57 человек, в основном студенты.
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