В Афганистане строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана
Афганские власти строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Афганские власти строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана через КПП "Торхам" на афганско-пакистанской границе, сообщают афганские СМИ.
По данным государственного телеканала RTA, в пятницу заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи в сопровождении чиновников министерства по делам беженцев и репатриации посетил провинцию Нангархар, где принял участие в открытии нового фильтрационного лагеря "Касим Абад", рассчитанного на прием до четырех тысяч мигрантов. По данным телеканала, лагерь занимает площадь более 12 квадратных гектаров и в нем наличествует вся необходимая инфраструктура.
Ханафи также посетил лагерь беженцев "Омари" близ КПП "Торхам", где выступил перед его обитателями, пообещав им посильную помощь и осудив власти Пакистана за недружественную политику в отношении афганских граждан.
Как сообщил новостной портал Ariana news, накануне замминистра внутренних дел Пакистана Талал Чаудри заявил, что афганским беженцам, как нелегальным, так и легальным, даже имеющим на руках документ гражданина Афганистана Afghan Citizen Card (ACC), не будет предоставлена новая отсрочка для выезда из страны. По его словам, с конца октября 2023 года до настоящего времени депортировано уже более 800 тысяч афганских мигрантов, в том числе владельцев карт ACC.
"Те, у кого есть только карты ACC или документы любого другого типа, будут отправлены обратно в свою страну. С 30 октября 2023 года более 800 тысяч человек были депортированы, и только за последние несколько дней 11 000 человек с карточками ACC были возвращены в Афганистан. Этот процесс будет продолжен. Что касается перевода просителей убежища в другие страны, то у них есть время до конца апреля этого года - крайний срок, который не будет продлен", - цитирует слова чиновника издание.