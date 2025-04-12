https://ria.ru/20250412/afganistan-2010850413.html

В Афганистане строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана

В Афганистане строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана - РИА Новости, 12.04.2025

В Афганистане строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана

Афганские власти строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана через КПП "Торхам" на афганско-пакистанской границе, сообщают афганские СМИ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:38:00+03:00

2025-04-12T09:38:00+03:00

2025-04-12T09:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Афганские власти строят новые лагеря для беженцев, депортируемых из Пакистана через КПП "Торхам" на афганско-пакистанской границе, сообщают афганские СМИ. По данным государственного телеканала RTA, в пятницу заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи в сопровождении чиновников министерства по делам беженцев и репатриации посетил провинцию Нангархар, где принял участие в открытии нового фильтрационного лагеря "Касим Абад", рассчитанного на прием до четырех тысяч мигрантов. По данным телеканала, лагерь занимает площадь более 12 квадратных гектаров и в нем наличествует вся необходимая инфраструктура. Ханафи также посетил лагерь беженцев "Омари" близ КПП "Торхам", где выступил перед его обитателями, пообещав им посильную помощь и осудив власти Пакистана за недружественную политику в отношении афганских граждан. Как сообщил новостной портал Ariana news, накануне замминистра внутренних дел Пакистана Талал Чаудри заявил, что афганским беженцам, как нелегальным, так и легальным, даже имеющим на руках документ гражданина Афганистана Afghan Citizen Card (ACC), не будет предоставлена новая отсрочка для выезда из страны. По его словам, с конца октября 2023 года до настоящего времени депортировано уже более 800 тысяч афганских мигрантов, в том числе владельцев карт ACC. "Те, у кого есть только карты ACC или документы любого другого типа, будут отправлены обратно в свою страну. С 30 октября 2023 года более 800 тысяч человек были депортированы, и только за последние несколько дней 11 000 человек с карточками ACC были возвращены в Афганистан. Этот процесс будет продолжен. Что касается перевода просителей убежища в другие страны, то у них есть время до конца апреля этого года - крайний срок, который не будет продлен", - цитирует слова чиновника издание.

https://ria.ru/20250411/afganistan-2010616529.html

https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html

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афганистан, пакистан, нангархар, в мире, беженцы